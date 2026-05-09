Detenidos dos hombres por robar cadenas de oro mediante tirón en Carlet

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Carlet a dos hombres, de 27 y 32 años, como presuntos autores de varios robos de cadenas de oro mediante el método del tirón.

La actuación se inició después de que una de las víctimas facilitara a los agentes una descripción detallada de los supuestos autores instantes después de sufrir el robo. Según relató, caminaba por una calle de la localidad cuando dos hombres le arrebataron la cadena de oro que llevaba.

Tras desplazarse a la zona, los guardias civiles localizaron en una calle próxima a dos hombres cuya descripción coincidía con la aportada por la víctima. Durante la intervención, los agentes recuperaron tanto la cadena sustraída como otras joyas de oro que también habrían sido robadas.

Además, una víctima de Alginet reconoció sin género de duda a los dos sospechosos, por lo que los agentes procedieron a su detención. A ambos se les atribuyen dos delitos de hurto.

Noticias relacionadas

La investigación ha sido desarrollada por agentes del Puesto Principal de Carlet. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Carlet, plaza número 3.