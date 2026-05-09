Las tensiones internas en la pugna por el cartel electoral del PSOE de Sueca afloran incluso en el pleno

El pleno del Ayuntamiento de Sueca volvió a evidenciar este jueves las discrepancias internas en el seno del PSPV-PSOE local a cuenta del debate sobre la solicitud de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para els Molins de la Vila, a través de una proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario socialista en las Corts.

La coalición de gobierno de Sueca, por boca del concejal de Urbanismo, Julio Serra (Compromís), advirtió de los posibles “problemas añadidos” que podría conllevar la tramitación de esta figura de protección, en relación con la iniciativa presentada en Les Corts Valencianes por el diputado socialista suecano Benjamí Mompó.

Serra señaló que la declaración de BIC podría implicar complejidades técnicas, administrativas y de gestión urbanística que requerirían un análisis más detallado antes de avanzar en su tramitación institucional, lo que abrió el debate en el pleno.

Disculpa de la portavoz socialista

A raíz de esta intervención, la portavoz del grupo municipal socialista, Manoli Egea, tomó la palabra para pedir disculpas en el pleno por la iniciativa parlamentaria impulsada por su propio compañero de partido.

Egea manifestó que entendía que la propuesta había sido consensuada con el consistorio, algo que posteriormente no se habría producido con la coordinación interna esperada dentro del grupo municipal, lo que motivó su rectificación pública.

Se da la circunstancia de que el diputado que presentó la moción Benjamí Mompó suena en todas las quinielas como candidato a las primarias dentro del seno de la agrupación socialista de Sueca frente al actual secretario general de la agrupación, Carles Vázquez, al que semanas atrás postuló la ejecutiva local como cartel electoral.

Críticas sobre actuaciones urbanísticas del anterior gobierno

En la misma sesión, el concejal socialista Joan López intervino para valorar de forma crítica actuaciones realizadas en uno de los molinos del conjunto patrimonial durante el anterior gobierno socialista.

López señaló que aquellas obras no habrían sido, a su juicio, las más adecuadas para la conservación del entorno, introduciendo así un matiz de autocrítica respecto a la gestión urbanística de etapas anteriores del propio PSPV.

División interna en la agrupación socialista

Estos episodios vuelven a poner de manifiesto la existencia de dos sensibilidades dentro de la agrupación socialista de Sueca. Por un lado, el sector vinculado a Carles Vázquez, actual apuesta de la ejecutiva local como posible candidato a la alcaldía en 2027. Por otro, el entorno del diputado y ex secretario general de las Juventudes Socialistas, Benjamí Mompó, impulsor de la iniciativa parlamentaria sobre la protección de los molinos.

La coexistencia de ambas corrientes ha ido ganando visibilidad en los últimos meses y empieza a proyectarse sobre el debate institucional en el ayuntamiento.

Más allá de la controversia interna, el futuro de els Molins de la Vila continúa situándose en el centro de la agenda política local, con un consenso general sobre su valor histórico, pero con diferencias en cuanto a su protección, gestión y alcance administrativo.