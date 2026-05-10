La UD Alzira consuma el descenso y regresa veinte años después a la categoría regional

"Volver a empezar". Del mismo modo que el título de la popular película de Garci, la UD Alzira vuelve a donde se encontraba hace veinte años cuando el 25 de junio de 2006 ascendió de Preferente a Tercera pese a perder la eliminatoria contra el Crevillent. Y lo hizo el día en que se cumplían cinco años del ascenso a Segunda RFEF en Elda. El conjunto azulgrana puso punto y final a su mejor etapa como club. Tras ascender a Segunda RFEF, en el año del centenario fue subcampeón estatal de la Copa Federación, jugó Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao y un año después firmaba un octavo puesto en Segunda RFEF. La cantera tuvo los tres equipos de juveniles, cadetes e infantiles en las tres máximas categorías posibles, al igual que el Valencia, Vila-real y Levante. En dos años toda esa estructura se derrumbó y quedaba la “excusa” de que el primer equipo estaba en Segunda RFEF. Ahora, se “celebra” como objetivo cumplido que Juvenil A y B o Cadete e Infantil A salven las categorías -en el caso del juvenil B la cuarta división, la Primera FFCV-.

Por lo que respecta al partido, el Alzira necesitaba que se diesen tres resultados para salvar la categoría y no cumplió ni la primera premisa, que era ganar su partido en Buñol. Los errores cara al marco contrario volvieron a pasar factura y el Buñol, con un cabezazo a última hora se volvió a llevar el encuentro y firmó la mejor temporada de su historia.

Como curiosidad, Pascu Domingo alineó cinco laterales en el once inicial. Con Vicent Dolz en portería y Boronat y Manu Castillo en el eje de la zaga, Sento y Abraham ocuparon la banda derecha y Jorge Ruiz y Jefrie en la izquierda, con Carles Marco -que tuvo una buena actuación, en punta junto a Tanque. En el centro del campo siguieron Cristian y Rigo. Ya a los 4 minutos Jefrie tuvo una gran ocasión con un cabezazo a la salida de un córner que se le fue ligeramente desviado. Pasado el cuarto de hora, Carles Marco se plantó ante Coronado que desbarató el mano a mano. Los buñolenses solo tuvieron un cabezazo del exazulgrana Mángel que detuvo Dolz.

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La segunda parte fue un toma y daca de ambos conjuntos. A los tres minutos un tiro con rosca del local Pau se le fue por poco. Dos minutos después Jorge Ruiz engatilló un zurdazo raso que sacó Coronado y Tanque remató de espuela. Incluso el navarresino lo intentó después de chilena. Al cuarto de hora, Pascu hizo tres sustituciones. Cambió los extremos Abraham y Jefrie por Richard Franco y Bryan y en el centro del campo a Rigo por Pau García que tuvo un tiro desde la frontal que salió por encima del travesaño. Dieguito salió por Jorge Ruiz para jugar con dos delanteros. A un cuarto de hora para el final, el Buñol apretó y en tres minutos tuvo hasta cuatro ocasiones. Primero un tiro de Pastor junto al poste, dos remates de Mángel y un duro disparo de otro exazulgrana, Ducó, que despejó Vicent Dolz. El último cambió fue para buscar la capacidad de remate de Gomis, que salió por Sento. En el 85 los alzireños reclamaron un penalti por supuestas manos que el árbitro no consideró. En el último minuto Ducó obligó de nuevo a Dolz a poner duros los puños y en el consecuente córner el central Lluch mató al Alzira con un remate de cabeza a gol. Para colmo de los males alziristas, el Atzeneta se había adelantado en Castelló por lo que el descenso a la Lliga Comunitat era un hecho. Al final, los jugadores no tuvieron ni a quien dirigirse para pedir disculpas porque apenas se desplazaron una decena de aficionados.