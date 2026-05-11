Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora hantavirusProtocolo broteEvacuación cruceroTraslado VirgenTensión catedralTransición nuclearDani Martín VCF
instagramlinkedin

Más del 70 % de los docentes secundan la huelga en la Ribera

El 84 % de los profesores del IES Torís no ha acudido hoy a las aulas

Los colegios donde más se ha dejado notar el paro han sido el CEIP Cervantes de Alcàntera de Xúquer (90 %) y el ⁠CEIP 9 d’Octubre de Senyera (85 %)

Concentración a la puerta del CEIP García Lorca de Alzira esta mañana.

Concentración a la puerta del CEIP García Lorca de Alzira esta mañana. / Levante-EMV

Teresa Juan-Mompó

Alzira

La participación de los docentes en la primera jornada de la huelga indefinida en la Ribera se ha situado por encima del 70 % en los centros consultados por este periódico. Los institutos han sido los que más han visibilizado la protesta y han realizado concentraciones a las puertas de los centros y marchas, como la que se ha vivido en Alzira a primera hora de la mañana. 

En los centros de secundaria de la capital de la Ribera Alta se han dejado sentir los efectos de la huelga. Los institutos Jaume I y Josep Maria Parra han informado a primera hora que la presencia de docentes era “mínima”, mientras que en el IES La Murta el 48 % de los docentes han secundado la huelga. También en el CIPFP Luis Suñer ha habido un soporte significativo a la convocatoria de huelga. En la otra capital de comarca, Sueca, en el IES Joan Fuster, por encima de las tres cuartas partes del profesorado no ha asistido al centro (76 %). En Cullera, el apoyo ha sido dispar: en el IES Blasco Ibáñez Cullera se ha repetido el porcentaje del centro suecano, 76%, mientras que en el instituto Llopis Marí Cullera, un 44 % de los docentes no han asistido a las aulas.

Destaca la alta participación del profesorado del IES Torís, con un 84 % de seguimiento, según aseguran. También en la sección del IES Joan Fuster de Sueca en Sollana ha habido un apoyo alto, del 80 %. Por su parte, el Centro de Formación de Personas Adultas Enric Valor de Alzira ha registrado una participación del 75 %.

Comunidad educativa del CEIP Severí Torres de Castelló, con un alto seguimiento de la huelga.

Comunidad educativa del CEIP Severí Torres de Castelló, con un alto seguimiento de la huelga. / Levante-EMV

Entre los colegios de primaria, dos municipios pequeños lideran la lista: el CEIP Cervantes de Alcàntera de Xúquer ha registrado un seguimiento del 90 % y en el vecino pueblo de Senyera, el CEIP 9 d’Octubre ha conseguido un refrendo del 85 %. El siguiente en cifras de participación ha sido el CEIP Víctor Oroval de Carcaixent, donde el 83,3 % de los maestros no han entrado hoy a las aulas. A continuación encontramos el CEIP Evaristo Calatayud de Castelló, un centro con un pasado combativo por las muchas deficiencias que acumulaba el viejo centro, donde el 82 % de los maestros han hecho huelga. En Alginet, los tres colegios han registrado bajas por encima del 60 %: Mestre Emili Lluna (69 %), Pepita Greus (68 %) y Blasco Ibáñez (64 %). En Alzira, algunos colegios sólo han contado con el profesorado de servicios mínimos, como el CEIP Vall de la Casella, el Blasco Ibáñez y el CEIP de la Barraca d’Aigües Vives. Por su parte, en el CEIP Tirant lo Blanc, el 90 % de los docentes han secundado la huelga y en el CEIP Alborxí, el seguimiento ha sido del 60 %. 

Al margen de la participación de los profesores, también se ha notado la menor asistencia de alumnado a las aulas. La jornada de hoy coincidía con una huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes que se ha notado especialmente en secundaria y bachillerato. Muchos de los alumnos que no han acudido a clase se han desplazado junto con los docentes y representantes de las AMPA y AFA de la comarca a València para participar en la manifestación multitudinaria para reclamar mejoras para la enseñanza pública que, en el caso de la Ribera, tienen que ver con infraestructuras educativas deficientes y sin climatización ni interior ni exterior, exceso de ratio en las aulas y falta de profesorado y de educadores para atender al alumnado más vulnerable, además de las mejoras salariales comunes.

Maestros, familias y alumnos a las puertas del CEIP Santa Bàrbara de Benifaió.

Maestros, familias y alumnos a las puertas del CEIP Santa Bàrbara de Benifaió. / Levante-EMV

Movilizaciones del 12 de mayo

Mañana seguirán las movilizaciones en diferentes municipios. En Alzira, a partir de las 9.30 horas, tendrá lugar una marcha cívica que recorrerá diferentes centros educativos para pegar carteles y visibilizar la protesta. Estará precedida por piquetes informativos a las puertas de colegios e institutos. En Carcaixent se realizará un acto similar a partir de las 10.30 horas. Mientras que en Castelló, a las 8.15 horas, se realizará una cacerolada a la puerta del IES Vicent Gandia. En Almussafes, los maestros aprovecharán el día de mercado para difundir sus reivindicaciones.

Participación en los IES:

IES Torís de Turís: 84 %

Secció de l'IES Joan Fuster de Sollana: 80 %

IES Joan Fuster de Sueca: 76 %

IES Blasco Ibáñez de Cullera: 76 %

IES Pere d’Esplugues de la Pobla Llarga: 76 %

IES Almussafes de Almussafes: 75 %

IES Consuelo Aranda de Alberic: 74.4 %

IES Mestre Ramón Esteve de Catadau: 70.9 %

IES Els Èvols de l’Alcúdia: 67 %

⁠IES L'Hort de Feliu de Alginet: 61,5 %

IES Vicent Gandia de Castelló: 60 %

⁠IES Rei en Jaume de Alzira: 60 %

IES Càrcer de Càrcer: 52 %

IES Llopis Marí de Cullera: 44 % 

CIPFP Luis Suñer

Participación en Escuela de Adultos:

CPFPA Enric Valor de Alzira: 75%

Participación en CEIP:

⁠CEIP Cervantes de Alcàntera de Xúquer: 90 %

CEIP Almassaf de Almussafes: 90 %

⁠CEIP 9 d’Octubre de Senyera: 85 %

CEIP Víctor Oroval de Carcaixent: 83,3 %

CEIP Severí Torres de Castelló: 82 %

CEIP Mestre Emili Lluna de Alginet: 69 %

CEIP Pepita Greus de Alginet: 68 % 

CEIP Blasco Ibáñez de Alginet: 64 %

CEIP Montroi de Montroi: 64%

CEIP Sant Pere Apòstol de Real: 62 %

CEIP Alborxí de Alzira: 60 %

CEIP Vall de la Casella de Alzira: solo servicios mínimos 

CEIP Blasco Ibáñez de Alzira: solo servicios mínimos 

CEIP La Barraca d’Aigües Vives: solo servicios mínimos 

Noticias relacionadas y más

CEIP Les Comes de l'Alcúdia: solo servicios mínimos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cincuenta familias viven desde hace veinte años en una urbanización inacabada y sin luz en l’Énova
  2. Almussafes, Benifaió, Guadassuar y Alginet protagonizan encierros en protesta por la falta de recursos en la escuela pública
  3. Un nuevo vertido industrial tiñe de naranja las aguas del Barxeta en Carcaixent
  4. Dimite la concejal de Compromís en Sueca Roser Viñoles
  5. Los primeros vecinos de La Besana de l'Énova compraron sus casas hace 20 años 'como si la urbanización ya estuviera acabada
  6. El portero de Alzira Josep Martínez gana el 'Scudetto' con el Inter de Milán
  7. Cullera ordena el turismo itinerante con la creación de tres áreas reguladas para 118 autocaravanas
  8. La megadraga comienza a devolver la arena al litoral sur de Cullera en el mayor plan de regeneración de su historia

Más del 70 % de los docentes secundan la huelga en la Ribera

Más del 70 % de los docentes secundan la huelga en la Ribera

Siete robos de cable de cobre en la Ribera desde que arrancó el año elevan a 285 los trenes afectados

Siete robos de cable de cobre en la Ribera desde que arrancó el año elevan a 285 los trenes afectados

La presencia de una bandera que exhiben los ultras en una competición infantil genera polémica en Carcaixent

Mª Dolores Adam e Isabel Mª Palau, nuevas camareras de la Mare de Déu del Castell de Cullera

El alcalde de Cullera ejercerá como "tauleter" de la patrona en las próximas fiestas

Adif restablix la circulació després de reposar el cable robat entre Almussafes i Silla que ha provocat retards

Alzira acollirà una Assemblea d’Història de la Ribera extraordinària amb motiu del 750 aniversari de la mort de Jaume I

Alzira acollirà una Assemblea d’Història de la Ribera extraordinària amb motiu del 750 aniversari de la mort de Jaume I

Adif restablece la circulación tras reponer el cable robado entre Almussafes y Silla que ha provocado retrasos

Tracking Pixel Contents