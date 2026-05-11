Adif restablece la circulación tras reponer el cable robado entre Almussafes y Silla que ha provocado retrasos

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha restablecido en torno al mediodía la circulación de trenes, una vez respuesto el cable de cobre sustraído entre Almussafes y Sillas, que ha provocado retrasos a lao largo de la mañana, en una jornada marcada por la gran afluencia de docentes para participar en la manifestación celebrada en València con motivo de la primera jornada de huelga en la enseñanza. Adif ha comunicado que una vez respuesto el cable sustraído y reparadas las averías provocadas por el robo, se restablece la circulación con normalidad en el traom Almussafes-Silla, en el núcleo de Cercanías de València.

Trenes abarratodas en la línea de Cercanías que atraviesa la Ribera. / Levante-EMV

Renfe había registrado desde primeras horas de este lunes retrasos en la línea C2 de Cercanías por un obo de cable entre Silla y Almussafes, donde rápidamnete han trabjado los técnicos para solucionar la incidencia.

Los retrasos han comenzado al inicio del servicio y el tren con salida prevista a las 05:25 horas con destino l'Alcúdia circulaba por Algemesí con quince minutos de retraso, según informa Renfe y se prolongan, lo que ha sorprendido a muchos docentes que han acudido a las estaciones de municipios de la Ribera para desplazarse a València para participar en la manifestación convocada con motivo de la huelga indefinida que arranca hoy.

El tren con salida prevista a las 06:37 horas de la estación de València Nord con destino Gandia ha salido con quince minutos de retraso, y el tren con salida a las 06:50 horas con destino Xàtiva ha circulado por Algemesí con 26 minutos de retraso.

Renfe ha indicado que los retrasos medios en esta línea de Cercanías son de 15 minutos. En torno al mediodía se ha restablecido la circulación con normalidad.