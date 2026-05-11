Vaivén
El alcalde de Cullera ejercerá como "tauleter" de la patrona en las próximas fiestas
Alzira
Jordi Mayor acostumbra como alcalde de Cullera a vivir intensamente las fiestas que se celebran en la ciudad. El próximo año lo hará, si cabe, de una forma más especial tras haber sido designado “tauleter” de la Mare de Déu del Castell.
Los “tauleters” las personas que se encargan de preparar la “tauleta” donde descansa la patrona en la “baixà” desde el santuario del castillo, el acto que da inicio cada años a las fiestas patronales de Cullera. Son tres las personas designadas y junto a Mayor, también cumplirá esta función el concejal del PSPV en Favara, Rafa Aragó.
La concejal de Fiestas, Susi Melià, será la acompañante de Mayor en el desempeño del cargo.
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