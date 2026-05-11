Alzira acollirà una Assemblea d’Història de la Ribera extraordinària amb motiu del 750 aniversari de la mort de Jaume I
S'han programat huit ponències en una edició que es celebrarà el proper 20 de juny a la casa de la cultura
Alzira acollirà una edició extraordinària de l’Assemblea d’Història de la Ribera, amb motiu del 750 aniversari de la mort del rei Jaume I. Tindrà lloc el 20 de juny. L’alcalde d'Alzira, Alfons Domínguez i el catedràtic d’Història Medieval a la Universitat de València, Antoni Furió, han presentat l’edició extraordinària que se celebrarà a la Casa de la Cultura.
Alfons Domínguez ha destacat que “per a la ciutat d’Alzira i per al conjunt de la Ribera, la commemoració del 750 aniversari de la mort de Jaume I és una magnífica oportunitat per reivindicar el nostre paper en la història del poble valencià. Que l’Assemblea haja escollit Alzira per a celebrar esta assemblea extraordinària al voltant de la figura del monarca, fa que ens reforce en la importància de la nostra ciutat en la vinculació amb Jaume I. Conéixer la nostra història és entendre millor qui som. Alzira vol continuar sent una ciutat orgullosa del seu passat i amb mirada de futur.”
El catedràtic i membre de l’Assemblea d’Història de la Ribera, Antoni Furió, ha agraït a l’Ajuntament el fet de coorganitzar l’assemblea, que va nàixer l’any 1980 i que porta ja 21 edicions celebrades, amb la participació científica d’historiadors de 41 municipis de la comarca. Furió ha afegit que “Jaume I no és només un monarca, és un estímul per a estudiar la comarca. Està documentat que Jaume I va visitar la Ribera fins a 22 ocasions, visitant Alzira, Corbera, Sueca i Cullera”. Per últim, Furió ha destacat que “la història no és només una mirada al passat. És també la contribució a un millor present i per a fer propostes de futur.”
Les huit ponències programades per al dia 20 de juny són:
- L’organització del territori de la Ribera en temps de Jaume I, a càrrec de Francesc Torres (Arxiu del Regne de València).
- L’organització eclesiàstica de la Ribera en època de Jaume I, per Vicent Pons (Arxiu de la Catedral de València).
- Els documents de Jaume I als arxius de la Ribera, a càrrec de Josepa Cortés (Universitat de València) i Salvador Vercher (Arxiu Municipal d’Alzira).
- El dret agrari a la Ribera durant Jaume I, Vicent Giménez Chornet (Universitat Politècnica de València).
- La Séquia Reial del Xúquer, per Tomàs Peris Albentosa.
- La representació (imatge) de Jaume I en pintures i miniatures, a càrrec de Francesc Granell (Universitat de València-Història de l’Art).
- Llibres i monuments: la memòria de Jaume I a la Ribera, per Pau Viciano (Universitat de València)
- El final del regnat de Jaume. L’entorn del monarca i la insurrecció general de la població andalusina, a càrrec d’Antoni Furió (Universitat de València).
Per la seua banda, el regidor de Patrimoni Històric, Turisme, Memòria Democràtica i Comunicació, Xavi Pérez declara que, “des de l’Arxiu Municipal i del Departament de Patrimoni i Turisme, volem que este acte arribe a tota la ciutadania i acompanyem l’Assemblea d’un cap de setmana d’activitats culturals, concerts, rutes guiades i divulgació històrica perquè la història es visca de manera oberta, participativa i atractiva”.
Les altres activitats programades són:
- Divendres, 19 de juny, a les 19 h: Visita guiada teatralitzada: Les Dones de Jaume I, una proposta que permetrà acostar-nos a figures femenines vinculades al monarca i al seu temps.
- Dissabte, 20 de juny, la jornada central de l’Assemblea es complementarà amb un concert de l’Orquestra de Cambra de la Societat Musical d’Alzira que tindrà lloc a les 19 hores al claustre de la Casa de la Cultura, així com visites guiades a la Vila d’Alzira i al MUMA i Casa Alós.
- Diumenge, 21 de juny, visita cultural al Monestir de Poblet, espai estretament vinculat a la memòria de Jaume I i lloc clau de la nostra història compartida.
Totes estes activitats seran gratuïtes, amb l’excepció de la visita cultural al Monestir de Poblet, encara que en tots els casos caldrà inscripció prèvia. Als canals habituals de difusió de l’Ajuntament s’oferirà en breu tota la informació detallada.
Per últim, els participants han agraït la col·laboració de l’àrea de Cultura de la Diputació de València, el suport de la qual fa possible continuar impulsant iniciatives que reforcen la investigació, la divulgació i la projecció cultural dels nostres pobles així com la col·laboració de la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València.
