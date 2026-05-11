Alzira clama por una escuela pública y de calidad. Cientos de docentes y familias y alumnos han secundado esta mañana la concentración celebrada en la Plaça del Carbó. La comunidad educativa de Alzira ha iniciado este lunes una semana de movilizaciones que coincide con el arranque de la huelga indefinida convocada en el sector de la enseñanza. Durante la jornada de hoy, se ha registrado una participación activa de los distintos colectivos que integran el sistema educativo, incluyendo al personal docente, a las familias y al alumnado.

Concentración a las puertas del Ayuntamiento de Alzira esta mañana. / Levante-EMV

Las Asociaciones de Familias de Alumnos (AFA) de los centros han desempeñado un papel organizativo fundamental, representadas por la Coordinadora d'AFA d'Alzira. De igual modo, el alumnado de secundaria se ha sumado a la huelga de estudiantes promovida por el sindicato de estudiantes, añadiendo sus demandas a las del profesorado en este inicio de las protestas por la mejora de la educación pública. El día ha comenzado con aulas a medio gas, por la baja asistencia de alumnos y por la incidencia de la huelga de los profesores. En algunos centros de secundaria, solo cuentan con un docente por cada quince grupos, por debajo de los servicios mínimos establecidos por la Consellerias de Educación y que han sido denunciados por los sindicatos STEPV y CSIF. Hay "mucho seguimiento de la huelga, estamos a mínimos", reconocen desde la dirección de un instituto alcireño.

Familias y alumnos secundan la concentración en el CEIP García Lorca. / Levante-EMV

Los actos previstos para este lunes, 11 de mayo, se han iniciado a las 8:45 horas con concentraciones en las puertas de los centros educativos de la ciudad. Desde allí, familias y docentes han iniciado una marcha hasta la plaza del Carbó, donde se ha celebrado una concentración unitaria que ha incluido la lectura pública de un manifiesto en voz de madres de las AFA de Alzira y docentes de primaria y de secundaria en el que han detallado las principales reivindicaciones de las comunidades educativas de Alzira: "La situación de la enseñanza pública ha llegado a un punto crítico", han dicho, debido a la falta de respuesta institucional ante diversos problemas estructurales y de gestión.

Asistentes a la contración frente al ayuntamiento. / C. Llorca Ibáñez

Entre los motivos que justifican la movilización, señalan la paralización de proyectos de infraestructura dentro del Plan Edificant, destacando de manera específica el caso del IES Rei en Jaume, cuyas obras, presupuestadas en más de 14 millones de euros, se encuentran actualmente detenidas. También se hace referencia a la situación del CEE Carmen Picó, donde cerca de un centenar de jóvenes realizan sus actividades en un edificio que se describe como antiguo e inseguro, y a la falta de un calendario claro para la reforma del IES Josep Maria Parra. Además, se indica que otros centros de la población requieren mejoras que no han sido atendidas hasta la fecha.

Lectura del manifiesto de la huelga docente en el CEIP Alborxí. / Levante-EMV

Ratios al límite y creación de aulas en espacios de uso común

La realidad descrita en las aulas de Alzira por los colectivos movilizados incluye problemas de masificación y una falta de plazas escolares suficiente. Esta circunstancia obliga a los centros a transformar espacios de uso común, tales como bibliotecas o aulas de música e informática, en aulas ordinarias para poder acoger al alumnado que se incorpora a lo largo del curso. A esta situación se suma un incremento en las ratios de alumnos por clase, que en educación primaria han pasado de 23 a cifras de entre 27 y 29 alumnos, mientras que en secundaria se alcanzan o superan los 30 estudiantes por aula, lo que dificulta la atención personalizada. Asimismo, se han denunciado deficiencias en las condiciones ambientales de los centros, mencionando temperaturas elevadas en las aulas y una carencia de zonas de sombra en los patios.

Familias y maestras del CEIP Teodor Llorente de Alzira en la concentración. / Levante-EMV

En lo que respecta a los recursos humanos, el manifiesto subraya que las plantillas de docentes y educadores no están creciendo de forma proporcional a las necesidades de los centros educativos de Alzira. Se señala que las previsiones actuales no responden a la realidad cotidiana y que la llegada tardía o insuficiente de recursos afecta especialmente al alumnado más vulnerable. Por otro lado, la comunidad educativa manifiesta su inquietud ante la nueva Ley de Libertad Educativa, al considerar que puede perjudicar la enseñanza del valenciano y propiciar la segregación en los centros. También se ha expresado preocupación por la asignación de fondos públicos a centros de gestión privada o concertada mientras persisten carencias en la red pública.

Profesorado del instituto Josep Maria Parra a las puertas del centro. / Levante-EMV

También han participado el colectivo de docentes del sector de 0-3 años, que también han reclamado mejores para maestras y educadoras en una etapa "en la que empieza todo".

También la escoleta infantil Tulell se ha sumado a la jornada reivindicativa. / Levante-EMV

El Ayuntamiento de Alzira ha brindado su apoyo a la lucha de los docentes. El alcalde, Alfons Domínguez, y la concejala de Educació, Virtuts Piera, han leído un manifiesto en el que han denunciado "el deterioro de las infraestructuras educativas", agravadas tras las recientes lluvias que han provocado de nuevo "goteras dentro de las aulas". Piera ha reclamado "una respuesta urgente y decidida" a la Generalitat Valenciana, "más recursos económicos, más profesorado, mejores infraestructuras y una planificación educativa ajustada a la realidad de los municipios".

Regidores y representantes de las AFA y los centros de primaria y secundaria durante la lectura del manifiesto. / C. Llorca Ibáñez

Encierro educativo en el IES Jaume I

Tras las actividades realizadas en la mañana de hoy, el calendario de movilizaciones continuará durante los próximos días.

Representantes de la comunidad educativa del CEIP Vall de la Casella. / Levante-EMV

Para el martes 12 de mayo, se ha programado una marcha cívica por el sector educativo de Alzira que comenzará a las 9 horas; cada centro educativo saldrá de sus propias instalaciones para confluir finalmente en la Plaza Mayor. Durante la mañana del martes también se llevará a cabo una pegada de carteles informativa y, por la tarde, se celebrará una jornada educativa en las dependencias del IES Rei en Jaume. Las protestas seguirán el miércoles 13 de mayo con una manifestación que partirá a las 18 horas desde la Plaza Mayor. Finalmente, para el viernes 15 de mayo, se ha convocado a toda la comunidad educativa a participar en una gran manifestación unitaria en Valencia, para la cual se están coordinando traslados desde la localidad. Con este conjunto de actos, las familias, el alumnado y el profesorado de Alzira buscan visibilizar sus demandas y solicitar medidas inmediatas que permitan revertir los recortes y desbloquear las infraestructuras educativas pendientes.