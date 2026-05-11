Mª Dolores Adam e Isabel Mª Palau, nuevas camareras de la Mare de Déu del Castell de Cullera

La Mare de Déu del Castell de Cullera ya tiene designadas a sus representantes para el ejercicio festivo de 2027. La Asociación de Camareras de la Mare de Déu ha confirmado este pasado fin de semana la elección de María Dolores Adam e Isabel María Palau como nuevas camareras de la patrona de Cullera, en un nombramiento que adquiere una especial relevancia dentro de la organización de las próximas fiestas patronales.

La designación de ambas mujeres consolida la continuidad de una tradición profundamente enraizada en la vida festiva y religiosa de la ciudad, donde la figura de las camareras mantiene un papel esencial en el acompañamiento y cuidado simbólico de la Virgen del Castillo, conocida popularmente como la Moreneta.

Las camareras son una pieza clave en los actos centrales de las celebraciones, especialmente en la "baixà" de la imagen desde el castillo hasta el núcleo urbano, así como en los distintos momentos litúrgicos y festivos en los que la patrona es protagonista. Su papel combina la devoción religiosa con una importante dimensión representativa dentro de la comunidad.

También se conocen ya los "tauleters" de 2027

Junto a la elección de las camareras, se ha confirmado también la designación de los "tauleters" para el mismo ejercicio festivo. En esta ocasión, los elegidos han sido Jordi Mayor, Jacobo Colom y Rafael Gisbert, que formarán parte del engranaje festivo encargado de mantener y representar otra de las tradiciones vinculadas a las celebraciones de la patrona.

Las designaciones de camareras y "tauleters" constituyen uno de los momentos más significativos en la preparación de las fiestas de Cullera, al establecer a las personas que encarnarán durante el ejercicio festivo la continuidad de una tradición histórica.

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Con estos nombramientos, la ciudad comienza a perfilar las celebraciones de 2027, en las que la devoción a la Mare de Déu del Castell volverá a ocupar un lugar central en la identidad festiva y cultural del municipio.