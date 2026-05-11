La Pobla Llarga se une a una iniciativa europea para reforzar la participación ciudadana en la construcción de la UE

El Ayuntamiento de la Pobla Llarga participará en una ambiciosa propuesta europea presentada en el marco del programa CERV-2026-CITIZENS-CIV, orientado a promover la participación activa de la ciudadanía en la vida democrática de la Unión Europea más allá de los procesos electorales.

La candidatura, liderada conjuntamente por el Ayuntamiento de Roma y la Unión de Federalistas Europeos (UEF), reúne a diversas ciudades europeas, entre ellas Bruselas y Barcelona, con el objetivo de impulsar nuevas formas de implicación ciudadana en los asuntoseuropeos .

El proyecto contempla la organización de un amplio abanico de actividades participativas en diferentes países europeos, entre las que destacan asambleas ciudadanas, debates públicos y ágoras, así como iniciativas innovadoras como Europe on Trial o simulaciones del Parlamento Europeo en el marco del European Youth Parliament. Además, se prevén jornadas europeas de sensibilización, encuentros con actores clave (stakeholders) y la creación de un boletín europeo centrado en los derechos y oportunidades que ofrece la Unión Europea a la ciudadanía .

Estas acciones buscan acercar Europa a la ciudadanía, fomentar el debate público informado y crear espacios estables de diálogo entre instituciones, sociedad civil y jóvenes, reforzando así la dimensión democrática del proyecto europeo.

El presidente de la Unión de los Federalistas Europeos, el exeurodiputado Domènec Ruiz Devesa, ha subrayado la importancia de la implicación de los municipios en esta iniciativa: “La participación de la Pobla Llarga demuestra que Europa se construye desde lolocal. Las ciudades son el primer espacio de ciudadanía europea y su implicación es esencial para fortalecer una democracia más participativa, inclusiva y cercana a los ciudadanos”.

Asimismo, ha destacado que “este proyecto no solo impulsa actividades puntuales, sino que aspira a crear estructuras duraderas de participación ciudadana en toda Europa, capaces de conectar a los ciudadanos con las decisiones que afectan a su futuro”.

Con su participación en esta propuesta, el Ayuntamiento de la Pobla Llarga reafirma su compromiso con los valores europeos y con el fortalecimiento de la participación democrática, situándose en la primera de línea en una red de ciudades que trabajan conjuntamente para construir la Europa del futuro desde la base ciudadana.

“La posible participación en este proyecto CERV representa un paso más en la europeización de la Pobla Llarga reforzando nuestro compromiso con una ciudadanía activa, informada y plenamente implicada en la construcción del futuro de Europa desde el ámbito local”, ha señalado la alcaldesa de la Pobla Llarga, Neus Garrigues.

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La resolución de la convocatoria europea está prevista en los próximos meses.