Laia Alepuz Monserrat es la nueva reina de las fiestas de Almussafes

Almussafes ya tiene nueva máxima representante para sus fiestas patronales de 2026. La joven Laia Alepuz Monserrat, presentada por la Falla Primitiva de Almussafes, fue elegida reina de las fiestas durante el tradicional acto de sorteo público celebrado recientemente en el auditorio del centro cultural, en una ceremonia cargada de emoción y expectación.

El evento reunió a autoridades municipales, representantes de asociaciones locales, familiares, amistades y numerosos vecinos y vecinas que llenaron el auditorio para asistir a uno de los actos más simbólicos del calendario festivo local. La encargada de extraer el sobre ganador fue la reina de las fiestas de 2025, Carme Arcís Marí, quien dio a conocer el nombre de su sucesora entre los aplausos y la emoción del público asistente.

Junto a Laia Alepuz, ocho jóvenes formarán parte de su corte de honor como damas de las fiestas: Sara Fernández Santamaría (Club d’Atletisme Almussafes), Irene Girona Gil (SM Lira Almusafense), Gisela Lladosa Hernández (Junta Local contra el Càncer), Clara Marzal Hernández (Falla La Torre), Isabel Peiró Ribes (Cooperativa Agrícola y Ramadera), Lucía Sabater Malet (Juniors MD), Roser Sanz Gil (Associació Valenciana d’Il·lusionisme) y Lucía Torrejón Grau (Club de Pescadors La Molinà).

El concejal de Fiestas, Jaime Wic, aprovechó su intervención para adelantar algunos de los principales actos del programa festivo, que se desarrollará entre mediados de junio y finales de julio. La presentación oficial de la Reina y su Corte de Honor tendrá lugar el próximo 3 de julio, fecha que marcará el inicio oficial de las celebraciones.

Entre los actos destacados de este año figuran la tradicional cena de quintas, la volta a peu, el festival de bandas, el desfile de moros y cristianos, diversas verbenas, el baile de gala y el ya consolidado homenaje a la paella, además de tributos musicales dedicados a grupos como ABBA y La Oreja de Van Gogh.

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Por su parte, el alcalde de Almussafes, Toni González, felicitó a la nueva reina y a su corte de honor, subrayando el valor de una tradición que “representa la identidad y el sentimiento colectivo del municipio”. La jornada concluyó con un castillo de fuegos artificiales y un vino de honor, en un ambiente de celebración que anticipa unas fiestas que las protagonistas difícilmente olvidarán.