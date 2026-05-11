Laia Alepuz Monserrat es la nueva reina de las fiestas de Almussafes
La joven, representante de la Falla Primitiva, encabezará las celebraciones patronales junto a una corte de honor formada por ocho damas de los diferentes colectivos del municipio.
Almussafes ya tiene nueva máxima representante para sus fiestas patronales de 2026. La joven Laia Alepuz Monserrat, presentada por la Falla Primitiva de Almussafes, fue elegida reina de las fiestas durante el tradicional acto de sorteo público celebrado recientemente en el auditorio del centro cultural, en una ceremonia cargada de emoción y expectación.
El evento reunió a autoridades municipales, representantes de asociaciones locales, familiares, amistades y numerosos vecinos y vecinas que llenaron el auditorio para asistir a uno de los actos más simbólicos del calendario festivo local. La encargada de extraer el sobre ganador fue la reina de las fiestas de 2025, Carme Arcís Marí, quien dio a conocer el nombre de su sucesora entre los aplausos y la emoción del público asistente.
Junto a Laia Alepuz, ocho jóvenes formarán parte de su corte de honor como damas de las fiestas: Sara Fernández Santamaría (Club d’Atletisme Almussafes), Irene Girona Gil (SM Lira Almusafense), Gisela Lladosa Hernández (Junta Local contra el Càncer), Clara Marzal Hernández (Falla La Torre), Isabel Peiró Ribes (Cooperativa Agrícola y Ramadera), Lucía Sabater Malet (Juniors MD), Roser Sanz Gil (Associació Valenciana d’Il·lusionisme) y Lucía Torrejón Grau (Club de Pescadors La Molinà).
El concejal de Fiestas, Jaime Wic, aprovechó su intervención para adelantar algunos de los principales actos del programa festivo, que se desarrollará entre mediados de junio y finales de julio. La presentación oficial de la Reina y su Corte de Honor tendrá lugar el próximo 3 de julio, fecha que marcará el inicio oficial de las celebraciones.
Entre los actos destacados de este año figuran la tradicional cena de quintas, la volta a peu, el festival de bandas, el desfile de moros y cristianos, diversas verbenas, el baile de gala y el ya consolidado homenaje a la paella, además de tributos musicales dedicados a grupos como ABBA y La Oreja de Van Gogh.
Por su parte, el alcalde de Almussafes, Toni González, felicitó a la nueva reina y a su corte de honor, subrayando el valor de una tradición que “representa la identidad y el sentimiento colectivo del municipio”. La jornada concluyó con un castillo de fuegos artificiales y un vino de honor, en un ambiente de celebración que anticipa unas fiestas que las protagonistas difícilmente olvidarán.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cincuenta familias viven desde hace veinte años en una urbanización inacabada y sin luz en l’Énova
- Almussafes, Benifaió, Guadassuar y Alginet protagonizan encierros en protesta por la falta de recursos en la escuela pública
- Un nuevo vertido industrial tiñe de naranja las aguas del Barxeta en Carcaixent
- Dimite la concejal de Compromís en Sueca Roser Viñoles
- Los primeros vecinos de La Besana de l'Énova compraron sus casas hace 20 años 'como si la urbanización ya estuviera acabada
- El portero de Alzira Josep Martínez gana el 'Scudetto' con el Inter de Milán
- El Alzira FS gana en el Palau y mantiene vivo el sueño de la permanencia (5-3)
- Cullera ordena el turismo itinerante con la creación de tres áreas reguladas para 118 autocaravanas