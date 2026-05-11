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Massalavés reúne a más de 800 músicos en el encuentro de bandas de la Ribera Alta

Las diecinueve sociedades que se dieron cita interpretan al unísono una pieza compuesta por Diego Chovares en homenaje al municipio anfitrión

La jornada reunió a cerca de 800 músicos de 19 agrupaciones de la Ribera Alta.

La jornada reunió a cerca de 800 músicos de 19 agrupaciones de la Ribera Alta. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

Massalavés es convirtió el sábado en el epicentro de la música bandística con la celebración de la Trobada comarcal de bandas de música, que reunió a casi una veintena de bandas de diferentes municipios de la Ribera Alta. El acto, organizado por la Associació Musical La Vila de Massalavés, con la colaboración de la Federació de Societats Musicials de la Comunitat Valenciana y el ayuntamiento anfitrión, reunió a más de 800 músicos en una jornada de convivencia, cultura de pasión por la música.

Desfile de las bandas por la calles de Massalavés.

Desfile de las bandas por la calles de Massalavés. / Levante-EMV

La jornada comenzó con un desfile por las calles de Massalavés, en el que las 19 sociedades que se dieron cita recorrieron las calles en un ambiente festivo. Posteriormente, todas las bandas participantes se reunieron en la plaza para interpretar conjuntamente el pasodoble “Massalavés”, una composición creada especialmente para la ocasión por Diego Chovares Moreno, músico y compositor de la banda anfitriona, en lo que supuso uno de los momentos más emotivos de la Trobada.

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La alcaldesa de Massalavés coloca un cobartín de recuerdo a los estandartes de las sociedades participantes.

La alcaldesa de Massalavés coloca un cobartín de recuerdo a los estandartes de las sociedades participantes. / Levante-EMV

Fuentes de la organización destacan la ilusión que ha supuesto preparar la cita.

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