Massalavés reúne a más de 800 músicos en el encuentro de bandas de la Ribera Alta
Las diecinueve sociedades que se dieron cita interpretan al unísono una pieza compuesta por Diego Chovares en homenaje al municipio anfitrión
Massalavés es convirtió el sábado en el epicentro de la música bandística con la celebración de la Trobada comarcal de bandas de música, que reunió a casi una veintena de bandas de diferentes municipios de la Ribera Alta. El acto, organizado por la Associació Musical La Vila de Massalavés, con la colaboración de la Federació de Societats Musicials de la Comunitat Valenciana y el ayuntamiento anfitrión, reunió a más de 800 músicos en una jornada de convivencia, cultura de pasión por la música.
La jornada comenzó con un desfile por las calles de Massalavés, en el que las 19 sociedades que se dieron cita recorrieron las calles en un ambiente festivo. Posteriormente, todas las bandas participantes se reunieron en la plaza para interpretar conjuntamente el pasodoble “Massalavés”, una composición creada especialmente para la ocasión por Diego Chovares Moreno, músico y compositor de la banda anfitriona, en lo que supuso uno de los momentos más emotivos de la Trobada.
Fuentes de la organización destacan la ilusión que ha supuesto preparar la cita.
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