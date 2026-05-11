El Medusa de Cullera levantará un gran escenario en forma de galeón pirata de 24 metros de alto

Cullera volverá a convertirse este verano en el epicentro de la música electrónica con una propuesta que roza lo cinematográfico. El Medusa Festival ha anunciado la construcción de un gigantesco escenario en forma de galeón pirata del siglo XVII, una estructura nunca vista en el circuito nacional de festivales.

El montaje será una réplica en 3D de un buque corsario de inspiración veneciana, levantado directamente sobre tierra firme en la playa de Cullera. Tendrá 18 metros de ancho y 24 de alto —equivalente a un edificio de unas siete plantas— y una escala cercana al 50% del tamaño real de estas embarcaciones históricas.

DJs “en la línea de flotación” y un mar digital de fondo

Uno de los elementos más llamativos será la ubicación de la cabina de los DJs, instalada a la altura de la línea de flotación del barco. Detrás de ellos, una enorme pantalla LED recreará olas rompiendo contra el casco, generando la sensación de que el galeón navega en pleno festival.

La iluminación recorrerá cubiertas y mástiles con focos móviles y efectos visuales diseñados para potenciar la experiencia inmersiva, uno de los sellos del festival.

Un barco de fantasía construido como una superproducción

El proyecto, liderado por el creativo Ado García, ha partido del estudio de decenas de modelos históricos de barcos piratas, filibusteros y corsarios del siglo XVII y XVIII. Finalmente, el diseño elegido se inspira en un galeón de estilo veneciano con dos mástiles y castillo en popa.

La estructura estará fabricada con armazón de acero y revestimientos de madera, corcho y tela. En total, alcanzará los 16.000 kilos de peso. Las obras comenzarán en junio.

Un festival convertido en universo temático

Este escenario será una de las grandes atracciones de la decimosegunda edición del Medusa, que se celebrará del 13 al 17 de agosto en su ubicación habitual de la playa de Cullera. El galeón formará parte de un conjunto de ocho escenarios simultáneos, todos ellos diseñados como mundos de fantasía distintos.

El festival reunirá a unos 150 DJs de géneros como EDM, techno, hard techno, hardstyle, trance, remember, house o urban, con nombres internacionales como Tiësto, Steve Aoki, Carl Cox, Dimitri Vegas, Marco Carola o Timmy Trumpet, entre muchos otros.

Una apuesta por la escenografía total

El Medusa lleva desde 2014 apostando por convertir cada edición en una experiencia visual distinta: pirámides egipcias, selvas, templos orientales o ciudades futuristas han sido algunos de sus escenarios. Su propuesta escenográfica fue reconocida recientemente en los Iberian Festival Awards, considerados los “Óscar” de los festivales.

Estreno previo en otro festival

El escenario-barco no debutará directamente en Cullera. Antes podrá verse en el festival Zevra, también promovido por la misma organización, del 14 al 17 de julio, con un cartel centrado en el público joven y artistas del reguetón y la música urbana como Nicky Jam, Anuel AA y Ozuna.

Cullera ya se prepara para su transformación anual: este verano, la playa no tendrá solo música… tendrá su propio océano de fantasía.