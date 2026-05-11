Un nuevo robo de cable de cobre entre Almussafes y Silla provoca retrasos en los trenes
Las demoras sorprenden a numerosos docentes que se desplazan a València para participar en la manifestación convocada con motivo de la huelga indefinida que comienza hoy
Efe
Renfe registra desde primeras horas de este lunes retrasos en la línea C2 de Cercanías por un obo de cable entre Silla y Almussafes, donde trabajan los técnicos para solucionar la incidencia.
Los retrasos han comenzado al inicio del servicio y el tren con salida prevista a las 05:25 horas con destino l'Alcúdia circulaba por Algemesí con quince minutos de retraso, según informa Renfe y se prolongan, lo que ha sorprendido a muchos docentes que han acudido a las estaciones de municipios de la Ribera para desplazarse a València para participar en la manifestación convocada con motivo de la huelga indefinida que arranca hoy.
El tren con salida prevista a las 06:37 horas de la estación de València Nord con destino Gandia ha salido con quince minutos de retraso, y el tren con salida a las 06:50 horas con destino Xàtiva ha circulado por Algemesí con 26 minutos de retraso.
Renfe ha indicado que los retrasos medios en esta línea de Cercanías son de 15 minutos.
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