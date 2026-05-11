Un nuevo robo de cable de cobre entre Almussafes y Silla provoca retrasos en los trenes

Renfe registra desde primeras horas de este lunes retrasos en la línea C2 de Cercanías por un obo de cable entre Silla y Almussafes, donde trabajan los técnicos para solucionar la incidencia.

Los retrasos han comenzado al inicio del servicio y el tren con salida prevista a las 05:25 horas con destino l'Alcúdia circulaba por Algemesí con quince minutos de retraso, según informa Renfe y se prolongan, lo que ha sorprendido a muchos docentes que han acudido a las estaciones de municipios de la Ribera para desplazarse a València para participar en la manifestación convocada con motivo de la huelga indefinida que arranca hoy.

El tren con salida prevista a las 06:37 horas de la estación de València Nord con destino Gandia ha salido con quince minutos de retraso, y el tren con salida a las 06:50 horas con destino Xàtiva ha circulado por Algemesí con 26 minutos de retraso.

Renfe ha indicado que los retrasos medios en esta línea de Cercanías son de 15 minutos.