Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora hantavirusProtocolo broteEvacuación cruceroTraslado VirgenTensión catedralTransición nuclearDani Martín VCF
instagramlinkedin

Un nuevo robo de cable de cobre entre Almussafes y Silla provoca retrasos en los trenes

Las demoras sorprenden a numerosos docentes que se desplazan a València para participar en la manifestación convocada con motivo de la huelga indefinida que comienza hoy

Usuarios del tren y profesores que se desplazan a la manifestación de Valencia, esperan el paso de un convoy en la estación de Alzira.

Usuarios del tren y profesores que se desplazan a la manifestación de Valencia, esperan el paso de un convoy en la estación de Alzira. / Levante-EMV

Pascual Fandos

Efe

València

Renfe registra desde primeras horas de este lunes retrasos en la línea C2 de Cercanías por un obo de cable entre Silla y Almussafes, donde trabajan los técnicos para solucionar la incidencia.

Los retrasos han comenzado al inicio del servicio y el tren con salida prevista a las 05:25 horas con destino l'Alcúdia circulaba por Algemesí con quince minutos de retraso, según informa Renfe y se prolongan, lo que ha sorprendido a muchos docentes que han acudido a las estaciones de municipios de la Ribera para desplazarse a València para participar en la manifestación convocada con motivo de la huelga indefinida que arranca hoy.

El tren con salida prevista a las 06:37 horas de la estación de València Nord con destino Gandia ha salido con quince minutos de retraso, y el tren con salida a las 06:50 horas con destino Xàtiva ha circulado por Algemesí con 26 minutos de retraso.

Noticias relacionadas y más

Renfe ha indicado que los retrasos medios en esta línea de Cercanías son de 15 minutos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cincuenta familias viven desde hace veinte años en una urbanización inacabada y sin luz en l’Énova
  2. Almussafes, Benifaió, Guadassuar y Alginet protagonizan encierros en protesta por la falta de recursos en la escuela pública
  3. Un nuevo vertido industrial tiñe de naranja las aguas del Barxeta en Carcaixent
  4. Dimite la concejal de Compromís en Sueca Roser Viñoles
  5. Los primeros vecinos de La Besana de l'Énova compraron sus casas hace 20 años 'como si la urbanización ya estuviera acabada
  6. El portero de Alzira Josep Martínez gana el 'Scudetto' con el Inter de Milán
  7. El Alzira FS gana en el Palau y mantiene vivo el sueño de la permanencia (5-3)
  8. Cullera ordena el turismo itinerante con la creación de tres áreas reguladas para 118 autocaravanas

Un nuevo robo de cable de cobre entre Almussafes y Silla provoca retrasos en los trenes

La megadraga comienza a devolver la arena al litoral sur de Cullera en el mayor plan de regeneración de su historia

La megadraga comienza a devolver la arena al litoral sur de Cullera en el mayor plan de regeneración de su historia

Proyectos que bloqueó la crisis aún lastran el urbanismo 20 años después en pueblos de la Ribera, la Costera o la Vall d'Albaida

Proyectos que bloqueó la crisis aún lastran el urbanismo 20 años después en pueblos de la Ribera, la Costera o la Vall d'Albaida

La UD Alzira consuma el descenso y regresa veinte años después a la categoría regional

La UD Alzira consuma el descenso y regresa veinte años después a la categoría regional

El Alzira FS luchará por la permanencia hasta la última jornada

Detenidos dos hombres por robar cadenas de oro mediante tirón en Carlet

Detenidos dos hombres por robar cadenas de oro mediante tirón en Carlet

Los primeros vecinos de La Besana de l'Énova compraron sus casas hace 20 años "como si la urbanización ya estuviera acabada"

Los primeros vecinos de La Besana de l'Énova compraron sus casas hace 20 años "como si la urbanización ya estuviera acabada"

Las tensiones internas en la pugna por el cartel electoral del PSOE de Sueca afloran incluso en el pleno

Tracking Pixel Contents