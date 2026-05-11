La presencia de una bandera que exhiben los ultras en una competición infantil genera polémica en Carcaixent

La exhibición de una bandera con la Cruz de Borgoña en la entrega de trofeos del campeonato de España de Combate Ju Jutsu celebrado este fin de semana en Carcaixent por uno de los medallistas en categorías infantiles o, en su caso, la difusión por parte del ayuntamiento de una fotografía en la que se aprecia esta aspa roja que los grupos de extrema derecha han adoptado como símbolo ha generado una polémica en la ciudad hasta el punto que el equipo de gobierno ha optado por retirar la fotografía de las resdes sociales, no sin lamentar que se haya “amargado” la victoria al nuevo campeón de España, un deportista de Carcaixent que aparece en la imagen, aunque no es el que sostiene la bandera.

Algunos comentarios a través de las redes sociales sobre la divulgación de imágenes en las que aparece esta bandera que popularizó Carlos I de España y V de Alemania como enseña de los ejércitos, que con posterioridad fue adoptada por los carlistas y, con la Guerra Civil española, por el bando sublevado, y que ahora utilizan movimientos ultra, ha puesto en alerta esta mañana al equipo de gobierno, después de que pasara prácticamente inadvertida el domingo.

El concejal socialista Raimon Marí ha valorado como “una incoherencia o falta de sensibilidad” que el ayuntamiento permitiera la exhibición de la bandera y más “que se haya hecho eco de imágenes” en las que aparece, apenas tres días después de aprobar en el pleno una resolución contra cualquier exaltación de ideologías totalitarias en respuesta al homenaje que un grupo de extrema derecha brindó en el cementerio al genocida croata Lubuic. “No es inconstitucional, no tenemos nada que decir del niño que la lleva, pero que el ayuntamiento comparta en sus redes sociales la fotografía no sé si por ignorancia o por incoherencia….”, ha incidido el edil.

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La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha lamentado que se politice esta situación “con una imagen que mucha gente no sabe ni qué significa” y cuando, advierte, la federación ha explicado que se trata de la bandera que utiliza habitualmente el club gallego al que pertenece el niño que la llevaba. “La federación nos ha dicho que ellos son muy estrictos, que nunca ha habido problema en otras competiciones con esa bandera y que no habían considerado que fuera un problema”, explica la alcaldesa, que advierte que la polémica generada ha afectado a la familia del niño de Carcaixent que ha ganado el título nacional, que ha llegado a pedir al ayuntamiento que retirara la publicación. “Han conseguido amargar la victoria a un campeón de España, los padres nos han pedido que retiráramos la publicación y hemos acordado cambiar la foto porque el niño se merece un reconocimiento”, ha indicado. “La bandera no es ilegal, pero ni yo ni nadie tiene la culpa de que la utilice la ultraderecha, es hilar muy fino”, ha incidido Almiñana, mientras señalaba que la propia federación se ha visto “desbordada” por esta situación y rechaza que se pueda atribuir al ayuntamiento cualquier responsabilidad.