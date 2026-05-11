Siete robos de cable de cobre en la Ribera desde que arrancó el año elevan a 285 los trenes afectados

Un nuevo robo de cable de cobre ha vuelto a alterar este lunes la circulación de trenes en las líneas de Cercanías que conectan València con Xàtiva o Gandia, a través de la comarca de la Ribera. La historia se repite pese a los esfuerzos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado -y el goteo de detenciones que acumulan por este tipo de sustracciones-, así como de las empresas que gestionan las líneas. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) contabiliza en los primeros meses de 2026 un total de siete robos de cable en la comarca de la Ribera, que han provocado un total de 62 horas en que las instalaciones de control, mando y señalización no estaban disponibles “con las consiguientes alteraciones del tráfico”, ya que un total de 285 trenes se han visto afectados por esta acciones.

Redacción Levante-EMV

Los usuarios habituales de las líneas de Cercanías conocen perfectamente los problemas que acarrean estos robos. Este lunes lo han comprobado también cientos de docentes que se desplazaban a València para participar en la manifestación convocada en la primera jornada de huelga del sector de la enseñanza, que han sufrido las demoras en el paso de trenes y la masificación en los convoyes que sí circulan. Sin ir más lejos, el miércoles de la pasada se produjo el último robo conocido, en este caso en Algemesí, y las aglomeraciones que sufren los trenes provocaron incluso que se desmayara una pasajera que fue atendida en el andén de Benifaió.

Los retrasos han comenzado al inicio del servicio. El tren con salida prevista a las 05:25 horas con destino l'Alcúdia circulaba por Algemesí con quince minutos de retraso. El tren con salida prevista a las 06:37 horas de la estación de València Nord con destino Gandia ha salido con quince minutos de retraso, y el tren con salida a las 06:50 horas con destino Xàtiva ha circulado por Algemesí con 26 minutos de retraso.

Impacto en el servicio

Fuentes de Adif destacan que, más allá del valor del material sustraído, “lo verdaderamente importante es el impacto que estos robos provocan en el servicio” ya que la infraestructura tiene que operar con restricciones hasta que se recupera la normalidad -este lunes se ha conseguido en torno a las 12 del mediodía- “lo que irremediablemente provoca retrasos, alternación de las frecuencias, supresión de trenes y sensación de incertidumbre”.

El gestor de Infraestructuras Ferroviarias subraya que la reposición del cable sustraído “es siempre una prioridad” por lo que se empieza a trabajar nada más se detecta una sustracción de cobre. No obstante, incide, “se trata de intervenciones de alta complejidad que deben ser verificadas al milímetro antes de restablecer el servicio, lo que prolonga el tiempo de afectación. Además, este tipo de actuaciones inmediatas para la reposición del cableado y normalización del servicio desvía recursos humanos y técnicos, afectado a la planificación a medio y largo plazo”, explican.

La compañía ha detallado a Levante-EMV que sigue trabajando en diferentes de acción preventivas, a través del refuerzo de patrullas de vigilancia, la formalización de denuncia ante cada espisodio y “manteniendo una estrecha colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. “Esta estrategia ha permitido la detención de personas o grupos en el entorno de las obras o vías ferroviarias, que han sido puestos a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a la intensa actuación que estas desarrollan”, inciden fuentes de Adif.

La línea C-2 que cruza la Ribera también se ve afectada por la supresión de trenes -cinco al día en cada sentido- por la complejidad de la reparación del puente que salva el cauce del Xúquer entre Alzira y Carcaixent, que se ha prolongado una semana más, hasta el próximo viernes, para frustración de muchos usuarios que denuncian que los cambios afectan a trenes en "horas punta" de entrada o salida del trabajo, con las consecuente molestias.