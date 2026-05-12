Algemesí designa a sus nuevas falleras mayores
Noelia Bañón y Gema Girbés reciben la llamada del alcalde tras su elección por parte del jurado como máximas representantes de 2027
Algemesí ya conoce a las falleras mayores que representarán a la ciudad en el nuevo ejercicio. Noelia Bañón Más, de la comisión Plaça del Cid, y la niña Gema Girbés Donderis, de Tres Moreres, recibieron el lunes la llamada del alcalde de la ciudad, José Javier Sanchis, para comunicarles su elección, en base a la resolución del jurado.
Cuatro jóvenes y dos niñas optaban al cargo de fallera mayor de 2027. La Junta Local Fallera designa un jurado externo formado por cuatro personas, si bien hay que sumar un quinto voto, que deciden las comisiones de la localidad por mayoría simple
Tras la jornada de convivencia con el jurado del pasado sábado, las candidatas se presentaron una a una en el salón de plenos antes de que el jurado tomara una decisión y el alcalde la comunicara a las nuevas faleras mayores.
Noelia Bañón y Gema Girbés fueron las elegidas y el próximo 23 de mayo vivirán el acto de proclamación oficial. Sus cortes de honor estarán formadas por las falleras mayores que en el último ejercicio representaron a las diferentes comisiones de la ciudad. Los presidentes infantiles ejercerán como delegados en la JLF.
50 aniversario de la Junta Local Fallera
El acto, que contó con la participación de las falleras mayores de 2026, Felicidad Rosell y Cristina Espiritusanto, también sirvió para constituir la Junta Local Fallera, tras la reelección de Juanvi Talamantes como presidente por decimoprimer año consecutivo. Se da la circunstancia que la JLF de Algemesí celebra este año su 50 aniversario.
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