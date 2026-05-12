Así era la fortaleza en la que residía Jaume I en Alzira
El MUMA recrea por primera la Casa Real a partir de las estructuras localizadas en las excavaciones arqueológicas y de modelos constructivos de la época
El alcalde lamenta la falta de apoyo para construir el centro cultural, tras no obtener la autorización de Cultura, pero defiende que el ayuntamiento "no tira la toalla"
La información sobre las estructuras y pavimentos localizados durante las excavaciones; el análisis de fuentes escritas que aluden a las construcciones que había en la época en la Vila de Alzira y, en particular, del “Llibre dels Feyts”, un trabajo de investigación sobre los modelos constructivos coetáneos y el apoyo puntual de la Inteligencia Artificial han dado forma a una recreación de la conocida como Casa Real, la fortaleza en la que se albergaba Jaume I durante sus estancias en la Vila, que el Museu Municipal d’Alzira (MUMA) ha presentado este martes, en el marco de la programación organizada para conmemorar el Día Internacional de los Museos, que en el 750 aniversario de la muerte de Jaume I tiene como protagonista al monarca.
Los dos muros que se conservan en pie de la construcción, cuya localización permitió constatar que en ese lugar se encontraban la también conocida como Casa de l’Olivera, ya dejaban entrever las dimensiones de una torre que sobresalía por encima la muralla. La maqueta que ha materializado el reconocido modelista Enrique Ángel Sanz, en base a la información recopilada por la arqueóloga alzireña María Clausi y el asesoramiento del doctor en Historia Medieval Abel Soler da forma por primera vez a un enclave que, de una torre defensiva, derivó en un palacio real. La torre central con acceso por lo que hoy es la calle Mayor Santa María, las caballerizas y un espacio ajardinado, incluso el portillo que a la altura de la Casa Real separaba la zona musulmana de la cristiana, cruzando la calle de forma transversal, conforman esta singular maqueta.
La directora del MUMA, Mónica Ibáñez, ha destacado que no se trata simplemente de una pieza expositiva “sino de una herramienta de interpretación y divulgación histórica”.
María Clausi ha repasado cómo en la negociación para la conquista de Alzira Jaume I reclamó hasta la tercera torre, donde ubicó su residencia, o cómo se financió la compra de inmuebles contiguos para ampliar el palacio real, o diferentes aspectos de la distribución interior, en base a las estructuras localizadas en las excavaciones que dirigió junto a Agustín Ferrer, en la que también aparecieron algunos pavimentos en forma de espiga. La arqueóloga ha expuesto como la Casa Real pasó a ser la Casa dels Jurats de la Vila, centro administrativo, hasta finales del siglo XVI, cuando se construye la nueva casa consistorial y el posterior abandono y transformación, hasta el punto que en el recinto se habilitaron hasta siete viviendas.
José Ángel Sanz, por su parte, ha detallado el proceso de construcción de la maqueta en base a la información recopilado, un trabajo complejo que arranca con un primer boceto y en el que se han ido proyectando las estructuras definidas en la excavación hacia arriba para definir el resto del edificio.
Sin fecha para el centro cultural
El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha lamentado que no hayan podido arrancar todavía las obras del proyecto que plantea construir en los restos de la Casa Real un centro cultural dedicado a la figura de Jaume I y ha dejado claro que el ayuntamiento, aunque pierda la subvención conseguida para la financiación al no haber obtenido todavía la autorización de la Conselleria de Cultura, “no tira la toalla” y seguirá buscando vías alternativas para financiarlo. Domínguez se ha mostrado esperanzado en que esta maqueta sea un nuevo paso en la divulgación y protección del patrimonio.
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