Una cacerolada por la educación pública despierta a los vecinos de Castelló

Gritos, golpetazos y jaleo han despertado esta mañana a algunos vecinos de las calles más céntricas de Castelló. Docentes, alumnado y familias de los centros CEIP Severí Torres e IES Vicent Gandia de Castelló han protagonizado esta mañana una cacerolada en la segunda jornada de la huelga indefinida convocada por el profesorado. Desde las puertas del instituto, los participantes, de todas las edades y con predominio de las camisetas verdes de la lucha docente, han iniciado la marcha a las 8.15 horas. El Ayuntamiento de Castelló se ha hecho eco de la propuesta de los claustros de los centros, que han hecho un llamamiento a las comunidades educativas para que se unan a los actos de la huelga ante los recortes y “la incertidumbre que vive el sistema público”, destacan.

Maestros 'dolçainers' han animado la marcha reivindicativa en Castelló. / Levante-EMV

Cazuelas, tapas “o cualquier utensilio para hacer ruido por la educación”, pedían los convocantes. Y así ha sido. El desfile reivindicativo ha salido a las 8.15 horas desde el IES Vicent Gandia y ha transcurrido por la Ronda Sud, la Avinguda de Cuba y la Ronda de l’Almenà. A las 9 horas han hecho una parada en la puerta del CEIP Severí Torres, coincidiendo con la entrada del alumnado a clase, a partir de ahí se han dirigido hacia la Plaça de l’Ajuntament, animados por la percusión de las cazuelas y tapas y las 'dolçaines' de varios profesores del municipio, y a las puertas de la casa consistorial han leído un manifiesto unitario en defensa de la escuela “pública, digna y de calidad”. Una maestra, una madre y una alumna han sido las encargadas de dar voz a las reivindicaciones del colectivo. “Basta a la subida de ratios que dificulta atención real al alumnado, a las plantillas insuficientes, a infraestructuras deficientes sin condiciones dignas ni seguras, a la burocracia excesiva, a la falta de recursos para atender a alumnado con necesidades educativas, a los recortes en FP que limitan oportunidades, a la precarización y pérdida de poder adquisitivo a los docentes y a las políticas que ponen en riesgo nuestra lengua: el valenciano no se toca”, ha indicado una maestra.

Manifestantes a las puertas del colegio Severí Torres. / Levante-EMV

Una representante de las familias ha incidido en lo que sí quieren: “Sí a reducir las ratios, a la recuperación de plantillas docentes, a tener más tiempo para educar, a una FP fuerte y de futuro, a la formación en lenguas extranjeras, a la educación inclusiva y con recursos reales”. Porque “la educación pública es un pilar fundamental” y es necesaria la “dignificación del profesorado”, han declarado, una cuestión que interpela a las familias, el alumnado y el pueblo, porque “exigimos derecho no un privilegio”, ha indicado la madre de la AFA del CEIP Severí Torres.

Por su parte, la niña ha incidido en que la educación pública “es una necesidad, no un lujo”. Y ha anunciado: “Continuaremos con firmeza, dignidad y la fuerza de saber que tenemos la razón porque educar es construir futuro y el futuro no se recorta”. El manifiesto ha acabado con un “Viva la educación pública”, que ha arrancado los aplausos de los asistentes.

“No se trata solo de una cuestión laboral, nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas. La educación pública es el pilar de la igualdad de oportunidades y no permitiremos que se degrade”, han concluido los convocantes.