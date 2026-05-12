Cullera se tiñe de verde en defensa de la escuela pública y en apoyo a la huelga del profesorado

Cullera ha amanecido este martes teñida de verde. Docentes de los seis centros públicos de la localidad, acompañados por familias y representantes de la comunidad educativa, han salido a la calle para mostrar su respaldo a las protestas que el profesorado de la escuela pública valenciana mantiene en la actualidad y que han desembocado en una huelga indefinida.

Marcha del profesorado por las calles de Cullera. / Joan Gimeno

La jornada reivindicativa ha comenzado a primera hora de la mañana a las puertas de cada uno de los centros educativos públicos del municipio, desde donde el profesorado se ha concentrado antes de iniciar una caminata conjunta que ha recorrido el centro de la ciudad. La marcha ha partido desde la calle Doctor Alemany y ha avanzado entre consignas y pancartas hasta la plaza de España, frente al ayuntamiento, donde ha tenido lugar el acto central.

Durante la concentración, representantes del profesorado han leído un manifiesto en el que han expuesto sus principales reivindicaciones y han insistido en que el actual conflicto educativo “no es una huelga más”, sino una protesta que, a su juicio, tiene un marcado trasfondo político y en la que “existen intereses creados que dificultan una solución real al problema”.

A continuación, representantes de las asociaciones de madres y padres (AMPA) de los colegios públicos de Cullera han tomado la palabra para subrayar el valor de la enseñanza pública como eje de cohesión social. En su intervención han lanzado un mensaje especialmente crítico hacia los responsables políticos de la negociación: “Quienes hoy están gestionando esta huelga no conocen la importancia de la escuela pública, entre otras cosas porque nunca han pisado una”.

Concentración a la puerta del ayuntamiento. / Joan Gimeno

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha cerrado el turno de intervenciones trasladando el apoyo del consistorio a las reivindicaciones del sector educativo, un respaldo que, según ha señalado, comparten también otras administraciones y buena parte de la ciudadanía. El primer edil ha querido agradecer igualmente la implicación de las familias, cuyo apoyo ha considerado “fundamental” para sostener las movilizaciones.

La protesta ha concluido entre aplausos y gritos de “Consellera, dimisión” y “Volem una escola pública de qualitat i en valencià”, en una imagen que vuelve a evidenciar la preocupación y el malestar que atraviesan actualmente los centros educativos públicos valencianos.