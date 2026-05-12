Encierro en Benifaió y marcha unitaria en Carlet: la huelga indefinida de educación gana músculo en la calle
Las comunidades educativas de Carlet y Benifaió exigen mejoras para la escuela pública con marchas y actos populares
La huelga indefinida del profesorado ha entrado hoy en su segunda jornada con un alto seguimiento y un traslado de la actividad reivindicativa de las aulas a las plazas. En la comarca de la Ribera, el malestar docente ha resonado con especial fuerza, sumando a la causa no solo a los profesionales de la enseñanza, sino también a una parte considerable de las familias y el alumnado, que ven en las demandas del profesorado una lucha directa por la calidad de la educación pública.
Marcha marcada por el "vacío" municipal en Carlet
En Carlet, la movilización ha logrado una imagen de unidad sin precedentes. Todos los centros educativos de la localidad han convergido en una concentración a las puertas del Ayuntamiento y se han sumado también familias y alumnado. A continuación han realizado una marcha por las calles del municipio. El acto ha acabado a las puertas de la casa consistorial. Los manifestantes han lamentado que no haya “salido nadie de la corporación” a interesar o solidarizarse con las reivindicaciones.
Encierro educativo en Benifaió
Por su parte, en Benifaió los centros CEIP Santa Bàrbara, CEIP Trullàs y el IES Enric Soler i Godes han coordinado una jornada de visibilización. Tras concentrarse por la mañana, docentes y familias han recorrido el casco urbano en una labor de pedagogía social, pegando carteles y dialogando con los viandantes sobre los recortes y la precariedad que denuncian. La protesta ha hecho parada frente a la casa consistorial.
Por la tarde, El CEIP Santa Bàrbara ha tomado el relevo con un encierro reivindicativo. En el interior del centro, se ha convocado una asamblea general para analizar el impacto de estos dos primeros días de huelga y coordinar las acciones de cara a las próximas 48 horas, que se prevén críticas para el futuro de las negociaciones.
También Alzira vive estat tarde un encxierro educativo en el IES Rei En Jaume y mañana se celebrará una manifestación a partir de las 18 horas. Mañana están previstas nuevas acciones de "piquetes informativos" en los accesos a los centros educativos de la comarca, que todavía mantienen servicios mínimos.
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