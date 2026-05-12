Un incendio calcina el garaje de boogies del club de golf La Galiana de Carcaixent

Un incendio declarado este martes en el club de golf La Galiana de Carcaixent moviliza cinco dotaciones de bomberos y varias patrullas de la Policía Local. El incendio se ha declarado a las 20:01 horas y se han movilizado hasta el lugar cuatro dotaciones de Xàtiva, Torrent, Alzira, un sargento y un coordinador forestal, además de una unidad de bomberos forestales de la Generalitat y una autobomba.

Según ha podido saber Levante-EMV, el fuego se ha producido en las instalaciones del campo de golf La Galiana, concretamente en el garaje donde se guardan los boogies que habitualmente se utilizan para desplazarse por el campo de golf. Todo apunta a que un fallo en la batería de uno de estos vehículos ha sido el origen del fuego, que se ha propagado rápidamente por todo el garaje.

Así ha quedado el garaje de boogies tras el incendio / Levante-EMV

Según apuntan fuentes municipales, los trabajadores han tratado de apagar el fuego en un primer momento, cuando aún afectaba a un único boogie, sin éxito. El despliegue de medios ha sido fundamental para rentener el avance del fuego por el campo de golf, que finalmente se ha saldado con un total de 36 boogies calcinados, según calculan los trabajadores.

La densa columna de humo negro que ha provocado el incendio ha afectado al club social, que se encuentra inmediatamente encima del garaje afectado, tal como explican las mismas fuentes.

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Densa humareda del incendio en el club de golf La Galiana en Carcaixent / Levante-EMV

El campo de golf La Galiana se encuentra situado en el corazón del valle de la Barraca de Aigües Vives, en Carcaixent. Debido a su enclave, rodeado de masa forestal, se ha movilizado rápidamente al equipo de forestales que, según ha podido saber Levante-EMV, tenían el helicóptero preparado para intervenir rápida y eficazmente en caso de que el fuego no se hubiera podido controlar por tierra con tanta diligencia.