Investigan si el incendio de una vivienda en Algemesí fue provocado tras la huida de varios sospechosos

La localidad de Algemesí ha registrado una tarde de gran actividad para los servicios de emergencias tras declararse dos incendios en apenas una hora y media. El incidente más relevante se originó a las 13:41 horas en un edificio de cuatro alturas situado en la calle Sant Josep de Calassanç, donde las llamas afectaron gravemente a una vivienda ubicada en la cuarta planta. Hasta el lugar se desplazaron tres dotaciones de bomberos de los parques de Alzira y Silla, junto al sargento de Alzira, quienes trabajaron en la extinción del inmueble hasta las 14:46 horas. A pesar de la espectacularidad del fuego, no hubo que lamentar daños personales, aunque la investigación policial se centra ahora en el origen del suceso. Según el testimonio de varios vecinos, dos personas fueron vistas salir huyendo a la carrera de la vivienda justo antes de que se detectaran las llamas, por lo que las autoridades investigan si el incendio pudo ser provocado intencionadamente.

Sin apenas tiempo de tregua tras finalizar la intervención en el edificio, los bomberos de Alzira tuvieron que acudir a las 15:05 horas a un segundo aviso en la calle Raval de Sant Roc. En esta ocasión, se trataba de un pequeño incendio de vegetación que, gracias a la rápida actuación de los efectivos, pudo ser sofocado de forma inmediata sin que llegara a mayores complicaciones. Por el momento, no se ha confirmado si existe algún vínculo entre ambos sucesos, aunque la coincidencia en el tiempo ha generado una lógica preocupación entre los residentes de la zona.