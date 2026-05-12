Més Algemesí alerta de que el nuevo plan contra inundaciones "ignora" el riesgo de rotura en la presa de Tous

El concejal de Més Algemesí, Josep Bermúdez, ha alertado de que el nuevo plan contra inundaciones de la ciudad -resultado de la actualización impulsada por el equipo de gobierno del anterior tras la dana- “se olvida de contemplar una rotura de la presa de Tous” mientras que sí contempla protocolos de actuación en el caso de roturas en el embalse de Forata o incluso en el de Bellús.

Més Algemesí recuerda que el equipo de gobierno presentó en el pleno de febrero el Pla d’Actuació Municipal davant del Risc d’Inundacions en Algemesí (PAM IN), una actualización del elaborado y aprobado en 2017, que actualmente está en fase de exposición pública. Bermúdez considera que el equipo de gobierno ni siquiera revisó el documento que elevó al pleno ante la ausencia de un protocolo en caso de rotura de la presa de Tous, lo que considera una “irresponsabilidad total y absoluta”.

"No es ficción, ya pasó"

“No nos valen excusas sobre que el documento no lo han redactado ellos (el equipo de gobierno). La inundación por la rotura de la presa de Tous no es una ficción, es una realidad que pasó en 1982. No hace falta ser un experto en la materia para saber que el PAM IN debe tener un apartado dedicado a Tous y este no lo tiene. Es evidente que la prevención y la seguridad de la ciudadanía no es para este gobierno una prioridad”, incide Bermúdez, que alerta de que Algemesí no sólo va por detrás respecto de otra pueblos afectados por la dana como Catarroja, “donde el nuevo plan lo han consultado con expertos universitarios, sino que no dedican ni un minuto a revisar un plan tan importante”.

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Més Algemesí también lamenta que en el apartado de población con necesidades especiales únicamente se contemplen las personas con movilidad reducida, “pero no personas invidentes, sordas, mayores que viven solos o sin familia” ni tampoco se indican “propuestas específicas de evacuación” de la residencia de mayores, el taller ocupacional La Solidaritat o el centro de Alzheimer. “Está claro que la parte política no se ha fijado a los redactores del plan la prioridad básica de centrarse en la protección de las personas más vulnerables”, incide Bermúdez, mientras emplaza al gobierno municipal (PP-Vox) a pedir perdón por someter a exposición pública un plan “con dos carencias tan grandes”.