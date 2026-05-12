La recreación del desembarco del pirata Dragut transformará Cullera en escenario del siglo XVI

Cullera volverá a convertirse en una villa asediada por la historia los próximos 23 y 24 de mayo, con la celebración de la recreación histórica del desembarco del pirata Dragut, una propuesta que cada año atrae a miles de visitantes y que se ha afianzado como uno de los principales reclamos culturales y turísticos del municipio en el mes de mayo.

El evento, que arranca el viernes 22 de mayo con la apertura del mercado pirata, transforma durante todo el fin de semana la ciudad en un gran escenario del siglo XVI, con una programación especialmente orientada al público familiar y con el objetivo de reforzar la desestacionalización turística.

Teatro callejero e inmersión histórica

La recreación revive uno de los episodios más conocidos de la historia local: el ataque del corsario otomano Dragut en el año 1550. A través de una cuidada puesta en escena, distintos grupos de actores y actrices recorren las calles históricas de Cullera interpretando los combates, el avance de los invasores y la defensa de los habitantes de la villa.

El recorrido escénico llevará a los piratas desde la calle del Riu hasta el centro urbano, con paso por las plazas de España y de la Iglesia, hasta llegar a los Jardines del Mercado, donde se desarrollarán algunos de los momentos principales de la representación. El uso de vestuario de época, efectos especiales y ambientación sonora contribuye a una experiencia inmersiva que convierte el casco antiguo en un auténtico teatro al aire libre.

Mercado pirata, artesanía y programación familiar

Paralelamente a la recreación histórica, el evento contará con un mercado pirata que abrirá sus puertas el viernes a las 18.00 horas y permanecerá activo durante todo el fin de semana en horario de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 23.00 horas. El espacio incluirá puestos de artesanía, animación de calle, juegos infantiles y espectáculos para todos los públicos.

Esta oferta complementaria se ha convertido en uno de los elementos clave del éxito de la iniciativa, al consolidar un modelo de turismo cultural y familiar que amplía la estancia de visitantes y dinamiza la actividad comercial del municipio.

Un evento consolidado como referente cultural y turístico

El desembarco del pirata Dragut se ha consolidado en los últimos años como una cita de referencia en la Comunitat Valenciana, especialmente dentro de las propuestas de turismo familiar del mes de mayo. El crecimiento de asistentes y su impacto en la vida económica local han reforzado su papel como herramienta de promoción turística fuera de la temporada estival.

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Durante la semana del evento, además, comercios y establecimientos hosteleros de Cullera se suman a la ambientación temática, reforzando la experiencia global en toda la ciudad.