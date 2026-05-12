De las "saunas" en el aula a la falta de docentes: radiografía de las deficiencias de los centros educativos en Alzira

La Plaça Major de Alzira ha sido el punto de arranque de la marcha cívica convocada por los docentes de esta ciudad dentro de los actos programados durante la huelga indefinida. Familias, representantes de las AFA de los centros y también alumnado se han sumado al desfile, portando pancartas de los diferentes centros participantes y carteles realizados por los propios estudiantes en los actos de preparación de la protesta donde se exponían las problemáticas de cada centro. Cientos de personas han participado en esta marcha que fue anunciada ayer y que ha contado con un itinerario que ha ido pasando por los diferentes centros públicos de Alzira. La primera parada ha sido en el IES Rei En Jaume, gran damnificado de los recortes del Pla Edificant y que se ha visto además afectado por el incumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicataria de las obras, Vialterra. Carteles acusando a esta mercantil por abandonar las obras cuelgan en las vallas del centro: “Vialterra nos tima, nos ha dejado tirados”. Las vallas de los centros han sido el medio a través del cual los docentes, desde fuera y “ejerciendo su derecho a huelga”, se han comunicado con los estudiantes “en el patio por no darse clase”. El cerco representa a la Conselleria de Educación, que pone trabas a la relación normal entre estudiantes y profesores y “pretende separarnos”, según ha querido ejemplificar el colectivo docente organizador de la protesta.

Primera parada de la ruta, en el IES Rei En Jaume, con las obras del nuevo instituto paralizadas. / C. Llorca Ibáñez

En este punto han visitado también el CEIP Gloria Fuertes, donde recientemente las familias se han movilizado para conseguir mejoras a causa de la falta de sombra en el patio y las deficientes condiciones de climatización de los módulos prefabricados con los que se construyó este centro en 2008 y donde se acumula el calor: “Si en mayo quieres una sauna, te esperamos en mi aula”, exponía uno de los carteles portados por las familias. Entre las 10.30 y las 11.30 horas, la marcha ha pasado también por el CEIP Ausiàs March, donde ha sido el Ayuntamiento de Alzira el que ha atendido las peticiones de las familias para mejorar el patio y apaciguar los accesos, con una amplia entrada peatonal más segura: “La escuela es un refugio, no una trinchera”, se quejaban a través de una pancarta; y después por el CEIP Vall de la Casella, un centro nuevo (el más nuevo de Alzira) que presenta también grandes carencias en el patio, sin apenas arbolado y pocas zonas naturalizadas, además de dificultades para la accesibilidad.

Representantes del CEIP Ausiàs March en el Parc de l'Alquenència. / C. Llorca Ibáñez

La siguiente parada ha sido el instituto Josep Maria Parra. Este es otro centro que aguarda a la puesta en marcha del Pla Edificant, heredero de una propuesta de reforma integral planteada en 2005 y que veinte años después aún no tiene fecha de inicio. De ahí se han desplazado a la ‘escoleta’ Tulell, centro de educación infantil de la Generalitat, donde a las demandas de los docentes se suman las del colectivo de educadoras de escuelas infantiles, el tramo 0-3, con unas condiciones laborales que no reconocen su dedicación y responsabilidad en un tramo educativo esencial. La escoleta es el primero de los centros ubicados en la calle peatonal Professor Bernat Montagud.

Representantes del IES La Murta de Alzira antes de iniciar el recorrido reivindicativo. / C. Llorca Ibáñez

El siguiente en la ruta ha sido el CEIP Tirant lo Blanc, un colegio diverso y con instalaciones antiguas que mantienen gracias a la implicación de las familias y la AFA y que ha tenido que reconvertir espacios de uso común para adecuarlos como aulas para dar cabida a nuevo alumnado. Y a continuación han hecho parada en el tercer instituto de secundaria de Alzira, el IES La Murta, el más reciente de los tres, pero que acumula también un deficiente sistema de climatización, falta de sombra en el patio y donde se evidencian también las dificultades a causa de la escasez de las plantillas y la creciente problemática del alumnado, por las entradas constantes a mitad de curso —la matrícula sobrevenida, que aporta cerca de 600 estudiantes nuevos a lo largo del curso que son repartidos en los centros públicos en toda Alzira— y situaciones más complejas relacionadas con el entorno sociocultural y con la salud mental y emocional de los jóvenes alzireños.

Cientos de personas han participado en la marcha reivindicativa. / C. Llorca Ibáñez

El último tramo del recorrido ha cruzado por la Vila para visitar el CEIP Lluís Vives, un colegio veterano de Alzira con edificios faltos de mejoras e inversión y que también registra una situación compleja a causa de la diversidad de las familias que escolarizan allí a sus hijos y que precisan de mayor refuerzo educativo. Y, por último, el CEIP Alborxí, un centro de una línea que también carece de instalaciones como gimnasio o cocina y que necesita más sombra en el patio y mejorar la plantilla docente para poder hacer frente a las necesidades de los niños y niñas que estudian allí.

Foto de grupo en el monumento central del Parc de l'Alquenència. / C. Llorca Ibáñez

En cada centro, varias razones para reclamar una educación pública “digna, de calidad y en valenciano”, como han reconocido los manifestantes, que han exhibido carteles sobre la falta de orientadores en los centros, el exceso de burocracias que resta horas a la atención directa al alumnado o las deficiencias de las infraestructuras educativas.