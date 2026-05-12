El sector educativo de Carcaixent toma el mercado para visibilizar sus reivindicaciones

La huelga indefinida de los docentes se ha trasladado esta mañana en Carcaixent al mercado municipal. Profesores y familias han recorrido el mercado ambulante y han repartido información entre los asistentes y animado con sus consignas y alboroto las compras de los transehúntes. Después han accedido al edificio del Mercat donde han paseado y compartido sus reivindicaciones con los tenderos y han pegado carteles reivindicativos en los tableros para anuncios.

Marcha reivindicativa a través del mecado ambulante de Carcaixent. / Levante-EMV

A las puertas del imponente mercado municipal, los manifestantes han realizado una parada y han leído un manifiesto, tras lo cual han continuado la marcha cívica por las calles del municipio, que han aprovechado para colgar carteles en las zonas más concurridas de la población para hacer visibles sus demandas y propuestas.

El colectivo de Carcaixent se desplazará mañana a València para participar en una concentración que se celebrará a las 12 horas. También el jueves viajarán al ‘cap i casal’.

La protesta también ha entrado al edificio del Mercat Municipal. / Levante-EMV

Finalmente, el viernes día 15 mayo participarán en la manifestación unitaria convocada en la ciudad de València, donde asistirán todos los docentes y la comunidad educativa de las tres provincias, València, Castelló y Alicante.

Por la tarde del viernes está previsto que tenga lugar una asamblea unitaria a las 18 horas para valorar las movilizaciones y decidir cómo continuar. “Esperaremos instrucciones de los sindicatos para ver si continuamos con las movilizaciones para la próxima semana. Queremos respuestas claras, respuestas rápidas”, dicen. El objetivo de las acciones es “conseguir la bajada de ratios de las aulas, la recuperación de las plantillas, reducir la sobrecarga laboral, la subida salarial que nos corresponde, por unas infraestructuras dignas y seguras y para decir sí al valenciano”, aseguran.