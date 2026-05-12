Sorprendido en Algemesí cuando robaba en un vehículo tras romper la ventanilla

La Policía Local de Algemesí ha detenido un hombre como presunto autor de varios robos con fuerza en el interior de vehículos. Los hechos ocurrieron la noche del pasado martes en la avenida del Carrascalet, y el detenido, que cuenta con numerosos antecedentes policiales, habría reincidido posteriormente en otros dos hechos similares después de ser puesto a disposición judicial, informan fuentes municipales.

Los agentes se encontraban realizando labores de vigilancia ordinaria cuando observaron un vehículo estacionado con los cuatro intermitentes encendidos. Al aproximarse, comprobaron que una de las ventanillas estaba fracturada y que en el interior había un individuo.

El hombre, al darse cuenta de la presencia policial, trató de ocultar varios objetos presuntamente sustraídos tanto del vehículo en que se encontraba como otros tres vehículos próximos, los cuales presentaban signos de fractura, según pudieron verificar los agentes.

Ante estos hechos, se procedió a la detención del individuo como presunto autor de un delito de robo con fuerza y posteriormente fue puesto a disposición judicial.

Según las diligencias policiales, al poco de quedar en libertad, el hombre habría vuelto a actuar en dos robos similares. Entre los hechos investigados, habría accedido a un recinto privado y fracturado dos vehículos. Gracias a la colaboración ciudadana y a las imágenes aportadas por cámaras de seguridad, se pudo practicar una nueva detención.

El detenido, de origen magrebí, cuenta con numerosos antecedentes policiales y ha sido arrestado en varias ocasiones durante las últimas semanas, motivo por el cual se mantiene un seguimiento constante dentro de las tareas preventivas y de seguridad ciudadana.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Kiko Reinoso, ha destacado que la rápida actuación de los agentes de la Policía Local «permitió sorprender el presunto autor mientras cometía los hechos, demostrando la importancia del patrullaje preventivo que se realiza diariamente en diferentes puntos del municipio. También agradecemos la colaboración ciudadana y la aportación de imágenes de cámaras de seguridad, que han resultado fundamentales para poder avanzar en la investigación y practicar una nueva detención. De este modo, continuamos reforzando la vigilancia preventiva y la coordinación policial para continuar mejorando la seguridad ciudadana y dar respuesta a este tipo de delitos».

Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Javier Sanchis, ha manifestado el hartazgo que supone tener este tipo de «gentuza paseando por las calles sin la debida contundencia judicial y la impotencia que supone detenerlos de forma reiterada delinquiendo una y otra vez. Tenemos una policía local efectiva a quien destinamos numerosos efectivos y recursos, y prueba de esto son las reiteradas intervenciones con detenciones in fraganti que se están practicando, cosa que repercute directamente en un incremento de las estadísticas, tan criticadas por la oposición. Precisamente las estadísticas suben porque se trabaja mucho y bien, ante la inacción y acomodo de legislaturas anteriores donde la misma alcaldía limitaba el ámbito de actuación de la Policía Local».

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«Se han acabado las diferencias entre Policía Local y Policía Nacional, aquí trabajamos todos y cuando hay un delito o sospecha de él, lo atiende el primero que llega», añade.