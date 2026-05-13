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Algemesí amplía los talleres de bienestar emocional tras la riada con sesiones de taichí

Las actividades, gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía, se desarrollarán del 19 de mayo al 30 de junio en la Casa del Deporte

El ayuntamiento inició con el yoga los talleres de bienestar emocional.

El ayuntamiento inició con el yoga los talleres de bienestar emocional. / Perales Iborra

Óscar García

Alzira

La concejalía de Salud del Ayuntamiento de Algemesí continúa impulsando iniciativas destinadas a favorecer el bienestar físico y emocional de la ciudadanía después de la riada. Después de la buena acogida de los talleres de yoga celebrados durante las últimas semanas, el consistorio pondrá en marcha un nuevo ciclo de talleres de taichí dirigidos por Carlos Sabater, especialista en esta disciplina de origen oriental. Las sesiones empezarán el martes 19 de mayo y se desarrollarán hasta el 30 de junio en la Casa del Deporte.

Los talleres son gratuitos, abiertos en toda la población y no requieren inscripción previa. Las personas interesadas únicamente tendrán que acudir con ropa cómoda y adecuada para la realización de movimientos suaves y conscientes. Así, la actividad contará con dos turnos semanales: los martes de 15.30 a 16.30 horas y los viernes de 9.00 a 10.00 horas.

La concejal de Salud, Carmina Borrás, ha destacado que después de la «buena respuesta» a los talleres de yoga, «considerábamos importante continuar ofreciendo un año más actividades que ayudan la ciudadanía a seguir cuidando su bienestar emocional. El taichí es una herramienta muy positiva para reducir el estrés, trabajar la respiración y recuperar espacios de calma después de situaciones complicadas».

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Algemesí pretende continuar ofreciendo espacios de desconexión, relajación y gestión emocional a la ciudadanía, fomentando hábitos saludables y actividades beneficiosas tanto para la salud física como mental.

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