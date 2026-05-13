Alzira, Guadassuar y Carcaixent se unen en una multitudinaria marea por la escuela pública

Comunidades educativas de Alzira, Guadassuar y Carcaixent han recorrido esta tarde las calles de Alzira para mostrar el rechazo de profesores y familias al abandono de la Conselleria de Educación a la escuela pública. La llamada del colectivo docente a los centros de los pueblos vecinos ha propiciado un encuentro multitudinario donde además de los chalecos de emergencias de los huelguistas, se veían las camisetas verdes de la lucha docente,las amarillas del colectivo 0-3 años, las azules de la Trobada d’Escoles en valencià y muchas más sin patrón ni color definido de vecinos y vecinas de a pie, familias con portabebés y carritos. No han querido perderse la marcha los representantes de El Júcar Asociación de Tercera Edad, ni tampoco los del Colectivo de Pensionistas de Alzira, que han acudido portando sus pancartas. Así mismo, los docentes jubilados han sumado su voz a la lucha docente y han asistido también a la convocatoria. También destacaba la participación del alumnado, que han animado la manifestación coreando consignas y haciendo sonar toda clase de instrumentos.

Los músicos de la Colla de les Raboses han abierto la marcha reivindicativa de esta tarde. / Teresa Juan-Mompó

La música ha puesto en marcha a los manifestantes. Tambores y ‘dolçaines’ de la Colla de les Raboses han abierto la manifestación. A su ritmo han ido desfilando los asistentes desde la Plaça Major hacia la calle Benito Pérez Galdós. La manifestación ha reunido a la totalidad de centros públicos de Alzira de infantil, primaria y secundaria, también han participado el instituto Didín Puig y el CEIP Balmes de Guadassuar. Los colegio de Carcaixent también se han sumado a la marcha y han traído sus pancartas a la capital de la Ribera Alta.

Alumnado del CEIP Vall de la Casella de Alzira durante la manifestación. / Teresa Juan-Mompó

La comitiva ha realizado un recorrido circular desde la Plaça Major a través de las calles Benito Perez Galdós, Bisbe Gilabert Martí, Hort dels Frares, calle Correos y la avenida Sants Patrons, donde han entrado por los casalicios a la calle Calderón de la Barca y han acabado de nuevo en la Plaça Major. Allí se han concentrado y han hecho una ronda de lecturas de manifiestos de los diferentes colectivos participantes.

Consignas que portaban los manifestantes en la marcha de Alzira. / Teresa Juan-Mompó

Entre los manifestantes se encontraban concejales del equipo de gobierno, con la presencia destacada del alcalde, Alfons Domínguez, y de la concejala de Educación, Virtuts Piera. El munícipe ha sido el encargado de abrir la ronda de palabras al final de la manifestación, y ha empezado agradeciendo a los profesores y maestros su trabajo y a las familias su ”apoyo necesario” a una causa que “beneficia a toda la sociedad”. También la regidora del ramo se ha dirigido a los participantes para exigir a la Conselleria de Educación mejoras para la educación pública.

Los chalecos de emergencia identican a los docentes en huelga. / Teresa Juan-Mompó

Se ha escuchado también a las educadoras infantiles y de educación especial, que claman por el reconocimiento de su trabajo “esencial” y la mejora de la categoría dada su gran responsabilidad atendiendo “a los más vulnerables”. Además, se han vuelto a escuchar las reivindicaciones de los docentes para los colegios e institutos públicos que incluyen la reducción de las ratios, inversiones para las infraestructuras, deficientes y obsoletas, en muchos casos, faltas de mejoras, de sombra en el exterior y de sistemas de climatización en el interior, exigen la derogación inmediata de la Ley Rovira, recursos suficientes para atender a la mayor diversidad y complejidad en “aulas masificadas que impiden una educación de calidad”, menos burocracia y mejora de la salud laboral del profesorado porque “la sobrecarga administrativa impide hacer una docencia plena”, recuperación de los presupuestos recortados y también la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años. Tras los parlamentos, los manifestantes han ido abandonando la plaza en la tercera jornada de huelga indefinida docente.