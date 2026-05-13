Alzira licita por cuarta vez las obras para acabar una reforma del Fontana Mogort que se arrastra siete años

El Ayuntamiento de Alzira ha licitado de nuevo, tras otra revisión de precios, las obras pendientes para dar por finalizada la reforma del pabellón municipal Fontana Mogort. La Plataforma de Contratación del Sector Público publica este miércoles el anuncio por el que el consistorio saca a concurso las obras de reforma de los vestuarios y las instalaciones complementarias por un importe de 1.146.737,74 euros (947.716,74 + IVA). Se trata del cuarto intento que realiza el ayuntamiento en poco más de un año, después de que la empresa que resultó adjudicataria en la licitación convocada en el primer trimestre de 2005 renunciara a un contrato valorado entonces en casi 700.000 euros, mientras que el concurso convocado en paralelo a la resolución de ese contrato quedó desierto a finales de diciembre y también el procedimiento negociado y sin publicidad que se activó un mes después.

El concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, han confirmado que “se han revisado todas las partidas” tras un estudio de mercado “muy importante” y ha mostrado su confianza en que, esta vez sí, sea la definitiva y la licitación permita concluir unas obras que se arrastran desde hace siete años, si bien desde el pasado mes de septiembre los clubes pueden utilizar las instalaciones de forma parcial y solo para entrenamientos.

La nueva licitación abre una luz al final del túnel, aunque los usuarios del pabellón todavía deberán esperar unos meses. De momento, las empresas interesadas en pujar por el contrato tienen hasta el 2 de junio para presentar ofertas mientras que el pliego de condiciones establece un plazo de ejecución de cinco meses desde la firma del contrato. El estudio de propuestas previo a la adjudicación también requiere de su tiempo.

La reforma del pabellón Fontana Mogort se ha demorado mucho más de lo esperado tras un cúmulo de vicisitudes que arrancan prácticamente desde que una revisión del techo con el objetivo de reparar las goteras detectaran un riesgo de colapso, lo que obligó a cerrar el polideportivo en abril de 2019. Todo parecía ya en vías de solución cuando, a principios de 2025, se adjudicaron las obras que debían completar la segunda fase de la reforma, en este caso los vestuarios e instalaciones completamentarias, pero la empresa seleccionada renunció a la adjudicación.

El ayuntamiento presionó para evitar una nueva demora en la reapertura, ante el malestar creciente de los clubes, y realizó un requerimiento a la constructora para que asumiera las obras imprescindibles en materia de seguridad para volver a utilizar las instalaciones. La empresa aceptó y esas obras se completaron en julio de 2025, por lo que después del verano el polideportivo abrió sus puertas aunque de forma parcial. Solo entrenamientos, sin competiciones ni público.

El ayuntamiento, a la vez que gestionaba la resolución del contrato, inició un nueva licitación tras una primera actualización de precios que quedó desierta en diciembre y ante la expectativa generada por alguna empresa que había mostrado interés, activó en enero un procedimiento negociado sin publicidad al que tampoco se presentó ninguna mercantil. Tras un nuevo proceso de revisión del proyecto y de precios, ha vuelto a licitar las obras que faltan para reabrir el polideportivo a pleno rendimiento.