El campo de golf de Carcaixent reabre tras el incendio que calcinó la mitad de sus 'buggies'

El campo de golf La Galiana de Carcaixent ha podido abrir sus puertas este miércoles con normalidad, aunque con la mitad de ‘buggies’, tras el tremendo susto que supuso el incendio declarado a última hora de la tarde del martes, que calcinó 35 de estos vehículos eléctricos que se encontraban en un garaje ubicado bajo el club social, que también se vio afectado por la densa humareda, como informó Levante-EMV.

Levante-EMV

Los peritos e investigadores tratarán de determinar hoy las causas del incendio, aunque fuentes de la dirección de La Galiana apuntan como posible hipótesis la batería de alguno de estos vehículos eléctricos. “No seríamos el primer club de golf que tiene un incendio por culpa de las baterías, intuimos que puede ser el origen, pero no sabemos la causa”, inciden las mismas fuentes que, con todo, destacan que el campo ha abierto hoy sus puertas con “normalidad” ya que dispone de otros treinta ‘buggies’ que no se han visto afectados y están a disposición de los jugadores que han acudido a jugar al golf, así como un hotel al que pueden recurrir los usuarios que hubieran acudido a la cafetería de la casa club.

El incendio disparó las alarmas debido a la densa humareda y la proximidad de una abundante masa forestal en el paraje de la Galiana, en el corazón del valle de Aguas Vivas, en el término municipal de Carcaixent, aunque el rápido despliegue de medios permitió sofocarlo con rapidez. “El litio de las baterías es difícil de apagar, pero tenemos un gran sistema antiicendios y se actuó con rapidez”, inciden los gestores del campo de golf.

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El incendio se declaró a las 20:01 horas y provocó que se movilizaran cuatro dotaciones de bomberos de los parques de Alzira, Xàtiva y Torrent, además de un sargento y un coordinador forestal, una unidad de bomberos forestales de la Generalitat y una autobomba, y efectivos de la Policía Local de Carcaixent y la Guardia Civil, entre otros medios.