Castelló se queda sin festeros por primera vez en los últimos quince años

Salvador Catalá y Franci Isaila no tendrán a quién traspasar el próximo mes de agosto la corona de Festers Majors de Castelló. El ayuntamiento ha comunicado este miércoles que, finalmente, no habrá festeros este año después de que los jóvenes que aún seguían inscritos tras el goteo de bajas hayan decidido “de forma consensuada no continuar”.

Se trata de la primera vez desde que se recuperara esta figura en 2011 que les Festes d'Agost de Castelló no cuentan con festeros. Su ausencia no afecta a la organización del programa de actos, que asume el ayuntamiento, aunque sí obliga a repensar la gala de presentación de las fiestas y de los propios festeros. "Es una lástima porque ese día reunimos en el parque a 3.000 personas, intentaremos hacer una programación diferente", ha comentado el concejal de Cutura Festiva, Xavier Tortosa.

El edil atribuye a un cúmulo de factores la situación que se ha vivido este año. Por un lado, que se trataba de una quinta más corta que la de otros años. "Partíamos con solo diez parejas", comenta Tortosa, que afirma intuir que se produjo "un debate interno que no nos han hecho saber", lo que ya redujo el grupo ligeramente. Por otra parte, señala que varios integrantes de la quinta están de Erasmus en Francia y Canadá y, finalmente, apuntan otras fuentes, el hecho de que a una festera de la quinta le haya correspondido la Capitanía de las fiestas de moros y cristianos ha acabado por provocar alguna baja más de amigos que se han apuntado a la comparsa. Tortosa, con todo, señala que esa circunstancia ya se conocía cuando se hizo la lista inicial.

La concejalía de Cultura Festiva ya intentó a finales de marzo revertir la tendencia y amplió a la quinta de 2006 la posibilidad de inscribirse como festeros -este año correspondía a la quinta de 2005, aunque el llamamiento no tuvo ninguna incidencia.

La progresiva reducción dejó apenas cuatro parejas de festeros que, de la mano del ayuntamiento, estaban dipuestas a seguir. "Les dábamos el apoyo porque creíamos que debíamos continuar con la fiesta y ellos estaban por la labor", explica el edil, mientras detalla que esta semana otra pareja ha anunciado que se lo dejaba y, tras preguntar a las seis personas restantes si querían seguir, tres optaban por no hacerlo. "Es un descanso", comenta Tortosa, convencido de que el próximo año se recuperará un grupo de festeros.

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El ayuntamiento les ha agradecido su implicación y ha comunicado que podrán incorporarse con los festeros y festeras del año 2027.