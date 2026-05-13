Docentes y familias aprovechan el encierro del IES Jaume para abordar la continuidad de la protesta en Alzira
Un taller de chapas y pancartas entretiene a los más jóvenes en una jornada educativa que incluyó un concierto y una cena 'de germanor'
Profesores, alumnos y padres y madres participaron ayer por la tarde en la jornada educativa organizada por el IES Jaume I de Alzira dentro de las actividades con motivo de la huelga indefinida convocada por los docentes.
A partir de las 16 horas los participantes comenzaron a llegar al instituto. En el programa estaba previsto realizar talleres para entretener a jóvenes y niños: “Hemos hecho un taller de chapas y pancartas”, explica una profesora del Jaume, Leti Marrades. Se trata de complementos perfectos para la manifestación que recorrerá esta tarde las calles de Alzira a partir de las 18 horas.
Tras este taller, el cantautor alzireño Josep Pérez, con su proyecto musical Ona Nua, ofreció un concierto, en el que interpretó sus particulares versiones de canciones de Nina Simone, del cantante de Alginet Remigi Palmero o de la formación alzireña MALA.
El recital musical dio paso a una asamblea donde han puesto en común su vivencia en estas dos jornadas de protesta y “cómo afrontar los nuevos retos para la semana de huelga y propuestas para el cambio colectivas, donde profesorado, alumnado y familias han dado su voz”, explica la docente. También disfrutaron de una cena ‘de germanor’ en la que compartieron comida y conversaciones.
Algunos de los participantes montaron la tienda de campaña en el patio del instituto Rei En Jaume para descansar después de una jornada reivindicativa intensa que comenzó con una marcha cívica que recorrió todos los centros públicos de la ciudad, a excepción del CIPFP Luis Suñer, el CEE Carmen Picó, por estar el polígono industrial de la carretera de Albalat, y el CEIP Santa Maria d’Aigües Vives, en la Barraca. La marcha reunió a gran número de personas que visitaron los centros y realizaron paradas en cada uno de ellos para recibir muestras de apoyo del alumnado y de los docentes en servicios mínimos
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