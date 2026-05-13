La palista de Antella Bàrbara Pardo logra la plata en la Copa del Mundo con el K-4

Bárbara Pardo sigue en la élite mundial del piragüismo. La palista de Antella (junto con Lucía Val, Daniela García y Sara Ouzande) obtuvo la plata en K-4 500 en la primera Copa del Mundo, disputada en Szeged (Hungría), y se quedó a un suspiro de la victoria.

El barco español confirmó su nivel de potencia mundial en el K-500, la prueba reina del piragüismo. En la eliminatoria dominaron desde la salida y se impusieron holgadamente, con 1 m 34 cm 34 ml, con casi un segundo de ventaja sobre las segundas, las noruegas. En la semifinal, en la que se clasificaban tres embarcaciones (de tres regatas) para la final, Pardo y sus compañeras demostraron su condición de favoritas, comandando en todo momento, desde la salida, en el paso por el 250 (con 45:81) y hasta la meta, en la que entraron primeras con 1:33:70, con 90 centésimas sobre las segundas y casi dos segundos sobre la tercera embarcación. En la final, las españolas eran las favoritas junto a las chinas, por los tiempos en las semifinales y porque en el mundial del año pasado fueron oro y plata. Y se confirmaron los pronósticos. El cuarteto español arrancó fortísimo y se colocó enseguida en primera posición, seguido muy de cerca por las chinas. Al paso por el ecuador, la embarcación oriental se puso en cabeza (43:85), con las españolas en segundo puesto (44:33). Parecía que el oro estaba decidido, pero Pardo y sus compañeras hicieron el cambio final fortísimo a falta de 150 metros y fueron remontando la distancia hasta la misma línea de meta, en la que se quedaron a solo dos centésimas (1:29:63) de las asiáticas (1:29:61), menos de un palmo.

Unas horas después de la final del K-4, la palista de Antella, junto con Lucía Val, compitió en K-2 500. En la eliminatoria se impusieron, con 1:41:65. En la semifinal volvieron a vencer, con 1:40:23. En la final, comenzaron fuertes y en el primer 250 iban en quinta posición (48:21). En meta, finalizaron sextas, con 1:39:91. Este próximo fin de semana Pardo volverá a competir en K-2 y K-4 en la segunda prueba de la Copa del Mundo, en Brandemburgo (Alemania).

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Marcos Climent en Mequinenza. / Levante-EMV

Mequinenza

Por otra parte, Marcos Climent, sollanero del Club Piragüisme Silla, participó en el Campeonato Abierto de Cataluña y Aragón de maratón, sobre una distancia de 14 kilómetros, con cinco porteos (disputado en el embalse de Mequinenza). Climent, de 35 años, obtuvo el segundo puesto en sénior K-1 (y primero de Aragón). El de la Ribera Baixa, gran fondista que en este 2026 ha cosechado cuatro medallas en veterano 35-39 K-1 en campeonatos de España, demostró su gran estado de forma. No salió entre los primeros, pero poco a poco su gran ritmo le permitió llegar al grupo de cabeza, y después de cada porteo recuperaba posiciones. En los últimos kilómetros se quedó solo junto con Pol Busquets, del Nàutic de Banyoles, y solo cedió con el catalán en los últimos 500 metros. En meta, marcó 1 h 1 m 59 s, a siete segundos del ganador. El próximo objetivo de Climent es el Campeonato de España de maratón corto y largo el último fin de semana de este mes.