El paso de cuatro entrenadores en un año no evita el fracaso: La UD Alzira encadena su segundo descenso consecutivo

La UD Alzira ha consumado el descenso a Lliga Comunitat como culminación a dos temporadas aciagas en las que ha finalizado antepenúltimo de Segunda RFEF y penúltimo clasificado de Tercera RFEF. En palabras de su presidente, Juan Antonio Sanjuán, el resumen no es otro que “fracaso total”. Se podía perder la categoría interautonómica, pero este año siempre se ponía como objetivo la clasificación para el play-off de ascenso. “La primera mala decisión fue la del primer entrenador y haber contado con futbolistas de Segunda RFEF. Cada categoría se ha de jugar con jugadores de dicho nivel”, apuntó el mandatario azulgrana.

El presidente de la UD Alzira, Juan Antonio Sanjuán. / Levante-EMV

En primer lugar, se contó con un entrenador sin experiencia en fútbol amateur, Sergio Paredes, que contó con futbolistas que habían estado a sus órdenes en los años que dirigió el Alboraya juvenil de División de Honor y otros que fichó el club. Sin embargo, ni los resultados ni el juego llegaron. “Yo le dije al presidente y vicepresidente que no era una plantilla potente y por eso optaba por reforzar la defensa con cinco jugadores”, explicó a Levante-EMV el técnico de Manises. “Era demasiada presión estar pensando en el play-off”. A las cinco jornadas, tras ser goleados en Ontinyent se le destituyó y se optó por una opción que se tuvo en cuenta meses antes, Ramón Llopis.

El burrianense tenía un estilo radicalmente diferente a Paredes y tuvo que remodelarse la plantilla para adaptarla a su patrón de juego. Aunque el inicio fue esperanzador, con un empate en Alicante contra el Hércules y el triunfo ante Atzeneta, no salió de la antepenúltima posición en la que cogió el equipo. Tras la derrota en Crevillent, Llopis dimitió pero era 25 de enero y apenas quedaban unos días para que se cerrase el mercado.

“Confiamos en Carlos Sapiña que sigo diciendo que es un gran entrenador y quiso mantener a toda la plantilla. Confiaba en todos. Igual podríamos haber hecho algunos cambios”. Sobre la elección de dos técnicos canteranos que no habían tenido experiencia en el fútbol senior, Sapiña y Pascu Domingo, que ha estado al frente del equipo en el último tramo, Sanjuán afirma “no estar arrepentido, pero a la plantilla le ha faltado carácter. No hemos tenido jugadores con carisma como Sergio Heras, Soto o Marenyà”.

Sobre su situación en el club, Juan Antonio Sanjuán ha anunciado su “continuidad en el cargo. Me quedan dos años de mandato y quiero completar mi proyecto que pasa por dejar el club sin deuda, lo que creo que se conseguirá el próximo año”. El mandatario azulgrana ya no estará acompañado por el vicepresidente Rafa Asensio. El que ha sido también director deportivo del primer equipo y director de la cantera comunicó oficialmente el domingo la decisión ya tomada meses atrás de no continuar en la directiva. “No ha sido una decisión por el descenso. Mi trabajo me impide estar más vinculado. Yo seguiré patrocinando el club y siendo socio”, dijo el empresario de Massanassa.

En la directiva tendrá más peso el presidente del Ciutat d’Alzira, Santi Garés, que llega al club acompañado de directivos como Pablo Carrió o Rosa Goig, y el directivo responsable del fútbol sala alzirista, José Vicente Hurtado. Este ha sido el artífice del acercamiento final de ambos clubs y Garés viene “trabajando duro, con múltiples reuniones, para llevar a cabo un proyecto que nos ilusiona”. Ambos confían que una cantera de 50 equipos es financiable y que se generen recursos para el primer equipo.

Para la confección de este, se quiere confiar con alguien conocedor de una categoría en la que no se juega desde hace 20 años. La plantilla “también debe estar compuesta por futbolistas de Lliga Comunitat con algunos refuerzos de Tercera, pero hacerla toda con jugadores de categoría nacional sería un error”, apuntó Sanjuán.

Sobre la estructura futura del club, el presidente considera que “ha de seguir siendo un club. Hay personas que me instan a convertir el club en SAD para que haya mayores ingresos. Aún así, por la experiencia de los 30 años que los clubes se convirtieron en Sociedades Anónimas y “especialmente en estas categorías, en caso de cambiar, me decanto por una fórmula como el fútbol alemán, 49% de accionistas y 51% en manos de los aficionados”, concluyó.