Algemesí convoca una “graduación encubierta” al aplazarse el acto académico por la huelga de profesores
La decisión del ayuntamiento indigna a los docentes de los IES Bernat Guinovart y Sant Vicent, que acusan al consistorio de “suplantarles” y denuncian una “utilización política del alumnado de la educación pública”
Las AFA cuestionan el modo de proceder: “Hay muchos menores implicados y no se nos ha informado a las familias”
El Ayuntamiento de Algemesí ha decidido ofrecer un “acto de reconocimiento al alumnado de segundo de bachillerato” únicamente de los dos institutos públicos de la población, el IES Sant Vicent y el IES Bernat Guinovart. Y lo ha hecho enviando un tarjetón a los alumnos, en nombre del alcalde, José Javier Sanchis, y la regidora de Educación, Carmina Gómez, para invitarles a esta celebración sin que ni los centros educativos ni las familias hayan tenido conocimiento previo de este acto.
La “graduación encubierta” del ayuntamiento ha soliviantado a los claustros y las AFA de los institutos, porque entienden que el consistorio “está suplantando” a los centros en la organización del acto de final de ciclo, que había sido aplazado a causa de la huelga del profesorado, y que consideran que “no tiene sentido hacerlo sin los profesores”, explica el director del IES Bernat Guinovart, Juanfran del Amor. Además, docentes y familias cuestionan el modo de acercamiento al alumnado, menores, y acusan al gobierno local de hacer “una utilización política del alumnado de la educación pública”. Tampoco las asociaciones de madres y padres comprenden la jugada del ayuntamiento: “Hay muchos menores implicados y no se nos ha informado a las familias”, asegura la presidenta de la AFA del Bernat Guinovart, Lucía Soto. La madre explica que, ante la convocatoria de la huelga docente, profesores y familias habían acordado con los estudiantes “que la graduación la haríamos más adelante, y más especial”. “Ellos ya tenían todo reservado: la cena, la discomóvil y el autobús, pero consensuamos con ellos que podían hacer su fiesta y más tarde haríamos el acto con los profesores”.
Los docentes de los dos institutos han remitido un escrito a la concejala de Educación, Carmina Gómez, para expresarle su indignación “ante la decisión del Ayuntamiento de Algemesí de organizar un acto de 'graduación' de segundo de bachillerato al margen de los centros educativos y en contra de la decisión adoptada por los claustros y las comunidades educativas”. Explican en el texto que el consistorio “lejos de respetar la autonomía de los centros y la tarea del profesorado, ha optado por instrumentalizar el alumnado y sus familias con fines políticos y electoralistas, organizando un acto que pretende sustituir simbólicamente la función educativa y humana que corresponde en los centros y a los docentes que han acompañado el alumnado durante toda su etapa académica”.
Sin informar a las familias
También las dos AFA de los centros han unido sus voces en este asunto y han llamado la atención sobre el procedimiento, que ha obviado a las familias y a los profesores: “Tratándose de menores, las familias teníamos que haber sido informadas y, por deferencia, también se había tenido que tener en cuenta a sus docentes”, insiste Lucía Soto. Las familias están “disgustadas y molestas” y van a presentar un escrito a la concejala de educación para transmitirle el “malestar”. Soto desconoce cómo ha contactado el ayuntamiento con los alumnos, pero dice que "parece que los jóvenes iban buscando algún lugar donde poder celebrar la fiesta y fueron a dar con alguien del ayuntamiento”. A partir de ahí, ya no sabe más.
Ayer los docentes se enteraron en los centros por boca de sus alumnos de que mañana, 15 de mayo, iban a celebrar su graduación. “Nos quedamos sorprendidos”, dice el director del Bernat Guinovart. “Es una cosa relacionada con la huelga”, dice. “Los centros habíamos decidido aplazar las graduaciones en el contexto de la huelga indefinida docente y de las reivindicaciones que el profesorado estamos llevando a cabo para defender la educación pública y unas condiciones dignas para la enseñanza”. Aplazar la graduación “era una decisión coherente con una situación excepcional que no puede ni tiene que transmitir una falsa normalidad”. Y en este sentido, los profesores consideran “especialmente grave que, en lugar de apoyar en la educación pública y escuchar las reivindicaciones legítimas del profesorado, el ayuntamiento haya decidido convertir el conflicto educativo en una oportunidad de promoción política a expensas de los estudiantes”.
La asamblea de profesorado en huelga de los institutos públicos de Algemesí pide “respeto hacia las decisiones de los centros educativos, hacia el profesorado y hacia la autonomía de la comunidad educativa pública” del municipio.
"No sustituye a las graduaciones, es un reconocimiento al haberse aplazado las mismas"
Este periódico intentó recabar la opinión de la concejala de Educación, Carmina Gómez, que declinó dar explicaciones por cuestiones de agenda. No obstante, fuentes municipales indican que el acto de reconocimiento no “sustituye las graduaciones”. Es un acto institucional impulsado “ante el aplazamiento de algunas graduaciones por la huelga convocada”, para que los estudiantes “puedan tener su reconocimiento”. Familias y miembros de la corporación municipal también están invitados. Quienes no participarán son los alumnos de segundo de bachillerato del colegio concertado Maristas, que “contarán con su reconocimiento”, que se les hará llegar a su colegio. El reconocimiento “no podrá ser conjuntamente con el resto de alumnos porque la celebración propia del centro coincide horariamente con el acto institucional”, defienden.
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