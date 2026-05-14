Así era Alzira en la época medieval

La presentación de la maqueta que recrea por primera vez cómo era la fortaleza en la que residía Jaume I en sus estancias en Alzira abrió el martes los actos organizado por el MUMA para conmemorar el Día Internacional de los Museos y, un día después, el doctor en Historia Medieval Abel Soler, profesor de la Universitat de València, incidió en mostrar cómo debía ser la Vila en época medieval a través de unas recreaciones realizadas con Inteligencia Artificial en las que, además de la maqueta de la Casa Real, construida por Enrique Ángel Sanz en base a la información recopilada por la arqueóloga María Clausi y con el asesoramiento del propio Soler, también muestra diferentes perspectivas de la antigua isla, con el recinto amurallado completo, los puentes de acceso e incluso el monasterio de la Murta. También se reconstruye alguna inundación.

“Un viatge a l’Alzira medieval (amb IA)” era el título de la conferencia de Soler, en unas jornadas que tienen a Jaume I como protagonista, en el marco del año en que se conmemora el 750 aniversario de la muerte del monarca. Las imágenes, no obstante, muestran cómo debía ser el núcleo histórico en la época de la conquista, pero también su evolución, con alguna panorámica que recrea lo que debió ser la Alzira islámica (del año 1200) y, en particular, una perspectiva desde la Pileta del Martiri de los Santos Patronos, o una panorámica aérea de la Al-Jazira andalusí.

Cada una de las imágenes, creadas por Abel Soler y Enrique Sanz, va acompañada de un texto explicativo que aporta información, como las 18 ocasiones que está documentada la presencia del rey en Alzira o el legado del urbanismo islámico con las formas curvas de la Vila.

El MUMA acoge este jueves la presentación de tres vídeos dedicados a Jaume I titulados “Capitulació d’Alzira”, “Jaume I reconeix al seu fill il·legítim, Ferran” y “L'abdicació", elaborados con un guion del propio soler, mientras que para mañana viernes, a partir de las 18 horas, se realiza una visita teatralizada en a calle con el título de "Les dones de Jaume", en la que se realiza un recorrido sobre las figuras femeninas vinculadas a la vida del monarca.