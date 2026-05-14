El Ateneo de Cullera ofrecerá formación musical gratuita en Grado Elemental y Profesional con las Becas Minerva

La Societat Ateneu Musical de Cullera ha dado un paso decisivo en su apuesta por la educación y la igualdad de oportunidades con la ampliación de su programa Becas Minerva, una iniciativa que permitirá cursar de forma gratuita los estudios musicales de Grado Elemental y Grado Profesional tanto en el Centro Autorizado de la entidad como en el Conservatori Professional de Música de Cullera. La medida supone un importante avance en el modelo educativo de la institución, que se convierte así en una de las sociedades musicales valencianas pioneras en garantizar un itinerario formativo prácticamente completo sin coste económico para las familias.

El origen de este proyecto se remonta a 2021, cuando el entonces presidente de la entidad, Armand Calatayud, impulsó la creación de un sistema de ayudas destinado a fortalecer el vínculo entre el alumnado y la sociedad musical, al tiempo que eliminaba barreras económicas para acceder a una formación artística de calidad.

De aquella iniciativa surgieron dos líneas de apoyo: la Beca Minerva, destinada a financiar la matrícula del alumnado de Grado Profesional que cursa estudios en el Conservatorio, y la Beca Mini-Minerva, diseñada para asumir el coste del primer curso de Grado Elemental del alumnado procedente del programa de iniciación Fasolet Junior.

Cinco años después, y tras consolidar los resultados del programa, la actual junta directiva presidida por Alicia Marí ha decidido dar un nuevo impulso al proyecto mediante la unificación de ambas ayudas bajo una única marca: Becas Minerva, ampliando su cobertura y alcance.

Implantación progresiva hasta 2029

La ampliación del programa se desarrollará de manera gradual durante los próximos cursos académicos:

2026-2027: gratuidad de primero y segundo de Grado Elemental.

2027-2028: incorporación del tercer curso.

2028-2029: gratuidad total de los cuatro cursos de Grado Elemental.

Con esta hoja de ruta, el Ateneo Musical de Cullera permitirá que cualquier alumno pueda iniciar su formación musical desde edades tempranas y completarla sin que el factor económico sea un impedimento.

Fuentes de la entidad subrayan que esta decisión responde a una filosofía clara: democratizar el acceso a la música y reforzar el papel de la educación artística como herramienta de cohesión social, crecimiento personal y desarrollo cultural. “La música debe estar al alcance de todas las familias. Apostar por la formación es apostar por el futuro de nuestra sociedad”, destacan desde la dirección del Ateneo.

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Con esta iniciativa, la Societat Ateneu Musical de Cullera reafirma su papel como referente educativo, cultural y social en Cullera y en la Comunitat Valenciana, consolidando un modelo que combina excelencia musical, compromiso social y vocación de servicio público.