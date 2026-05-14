Cullera instala contenedores de basura ignífugos en zona con riesgo de incendio forestal

El Ayuntamiento de Cullera avanza en la implantación del nuevo sistema municipal de recogida de residuos y ha instalado toda una nueva generación de contenedores de acero en las zonas y entornos de montaña del término municipal. Esta actuación responde a la voluntad de adaptar el servicio a las características específicas de cada entorno, mejorando tanto la eficiencia, como la seguridad y la integración paisajística.

Estos contenedores metálicos destacan por su fabricación en acero, lo que los convierte en elementos ignífugos, altamente resistentes al fuego y al viento, y con una vida útil más prolongada. Estas características permiten reducir significativamente los costes de reposición, especialmente en áreas sensibles como las zonas próximas a espacios naturales y forestales.

El modelo presenta un diseño robusto, con formas redondeadas, lo que favorece su integración en entornos urbanos y naturales, contribuyendo a humanizar el espacio público. Además, su configuración y sus tapas de diferentes tamaños facilitan el uso por parte de la ciudadanía, mejorando la accesibilidad y fomentando un reciclaje más eficiente.

Las nuevas unidades, que ya han comenzado a instalarse, se han ubicado estratégicamente en distintos puntos de las zonas de montaña del municipio, entre ellos, en la calle Montgó Faro, cruce con C/ Nevers y C/ Volcán; C/ Rafael Alberti (Urbanización Bahía Park) y C/ Punta Negra-Faro, frente al antiguo Restaurante Los Olivos. De manera progresiva, se irán instalado estos nuevos modelos de contenedor en otras zonas próximas al campo de Tiro de Cullera, al Camino del Segundo Collado, oCap Blanc, entre otras.

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Todos estos puntos cuentan con las diferentes fracciones de recogida: envases, papel y cartón, resto y orgánica, reforzando así la separación selectiva de residuos en todo el municipio, a excepción del próximo a la zona del campo de tiro.