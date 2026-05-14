Cullera se moviliza en defensa de la educación pública con una cadena humana hasta el castillo

Cullera se ha sumado este jueves a las movilizaciones en defensa de la educación pública con una cadena humana reivindicativa que ha recorrido algunos de los enclaves más representativos del municipio hasta alcanzar las revueltas del castillo, en una acción cargada de simbolismo para visibilizar el respaldo ciudadano a la escuela pública.

Algunos de los participante en la cadena que subía al castillo. / Joan Gimeno

La jornada, que ha reunido a familias, profesorado, alumnado y vecinos, ha arrancado en el paseo Doctor Alemany, punto de partida de una caminata que ha continuado hasta el Mercado Municipal. Desde allí, los participantes han enfilado la subida hacia el castillo y ha sido a partir de la segunda revuelta cuando se ha formalizado la cadena humana, escenificando de manera colectiva la defensa de una educación pública, gratuita, de calidad y en valenciano.

Con esta movilización, los asistentes han querido reivindicar el papel de la educación pública como uno de los pilares fundamentales de la sociedad y reclamar mayores garantías para un modelo educativo que consideran esencial para asegurar la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

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La cadena por la subida del camino del calvario. / Joan Gimeno

El recorrido hacia el castillo, uno de los enclaves más emblemáticos de Cullera, ha reforzado además el carácter simbólico de la convocatoria. La imagen de centenares de personas unidas en la subida ha servido para trasladar un mensaje de unidad y compromiso colectivo en defensa de un derecho que los participantes consideran clave para el presente y el futuro de las próximas generaciones.