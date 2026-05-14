Un debate sobre las necesidades de vivienda cierra este jueves las jornadas "Alzira en Verd"
La mesa redonda se celebra en el auditorio de la casa de la cultura a partir de las 19,15 horas
El ciclo de jornadas “Alzira en Verd” baja este jueves el telón con una mesa redonda convocada bajo el título “Necessitats d’habitatge i models socials”, que tendrá lugar en el auditorio de la casa de la cultura (19,15 horas), con la participación de eurodiputado de Compromís Vicent Marcà; la arquitecta y urbanista Julia Pineda, especialista en innovación social, planificación estratégida y políticas urbanas; el cantante de Auxili, Esteve Tortosa; y Maite Arrondo, Asesora Estratégica de la Red de Ciudades por la Vivienda Colaborativa y miembro del consejo directivo de la Alianza Europea para la Vivienda Colaborativa. La mesa redonda será moderada por Mireia March, estuidante.
La mesa redonda de este jueves cierra esta nueva edición de las jornadas de debate “Alzira en Verd”, que este año se han prolongado durante dos semanas para facilitar una mayos asistencia y que se pueden seguir en directo a través del enlace https://www.youtube.com/@AjuntAlzira/streams.
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