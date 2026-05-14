Detenido el delincuente que pateó a una mujer embarazada en Alzira cuando intentaba robarle el bolso

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alzira a un varón de 34 años como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación y un robo con fuerza. En uno de ellos empleó una gran violencia contra la víctima, que se encontraba en visible estado de gestación, arrastrándola y propinándole patadas, a pesar de su situación de vulnerabilidad.

Las investigaciones por parte de agentes de Policía Judicial de la Comisaría Local de Policía Nacional de Alzira-Algemesí se iniciaron tras tener conocimiento de dos robos con violencia cometidos el pasado 21 de abril, con minutos de diferencia, en la misma zona de Alzira. En uno de ellos, la Policía Nacional acudió al lugar donde habían ocurrido los hechos tras ser comisionada una patrulla por la Sala CIMACC 091. Una vez allí, los agentes averiguaron que momentos antes un varón había abordado por la espalda a la víctima, una mujer en visible estado de gestación, que se encontraba hablando con su teléfono móvil, el cual intentó arrebatarle. Tras no lograrlo, y salir despedido el terminal, el autor comenzó a zarandear a la víctima intentando sustraerle el bolso. En un momento dado, la mujer cayó al suelo, y fue arrastrada por el ahora detenido a la vez que le propinaba patadas para apoderarse del bolso. Finalmente, fue asistida por dos ciudadanos, logrando el autor huir del lugar sin el botín, dejándose un pequeño bolso con efectos, que fue intervenido por los policías.

Los investigadores averiguaron que ese mismo día, minutos antes y en calles adyacentes, el mismo varón habría robado mediante tirón un colgante de oro que una mujer octogenaria llevaba en el cuello cuando caminaba por la vía pública. Los agentes localizaron la cadena sustraída en el interior del bolso que el autor dejó abandonado tras cometer el segundo robo con violencia.

Asimismo, las pesquisas de los agentes permitieron también imputarle al sospechoso un robo con fuerza en el interior de un vehículo estacionado, en cuyo interior los policías localizaron documentación del sospechoso.

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Por todo ello, los agentes lograron identificar, localizar y detener al varón como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación y un delito de robo con fuerza. El arrestado ha pasado a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional.