La expulsión de todos los concejales por apoyar al alcalde de Almussafes deja al PSOE sin representación

El PSOE se ha quedado sin representación en el Ayuntamiento de Almussafes. El pulso lanzado por los concejales del grupo municipal a la dirección del partido con su apoyo expreso al alcalde, Toni González, y al nuevo proyecto político que impulsa tras su expulsión del PSPV por un presunto caso de acoso laboral y sexual denunciado por una trabajadora de una empresa municipal a través de los órganos internos del partido, ha acabado con la expulsión de los seis ediles que figuraban como afiliados. La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha resuelto la expulsión provisional de los concejales y la apertura de un expediente disciplinario en el que podrán presentar alegaciones, algo que se presume poco probable. Los seis ediles implicados empezaron a recibir días atrás las notificaciones por burofax y aunque, al parecer, no todos la tienen ya en su poder, tienen que claro que es cuestión de tiempo. La decisión argumenta actuaciones “desleales” por su respaldo público a González y las críticas a la dirección.

Han sido los propios concejales los que han dado a conocer su expulsión a través de las redes sociales. “Esta misma semana, los seis concejales socialistas del Ayuntamiento de Almussafes hemos sido expulsados del Partido Socialista por la dirección encabezada por Diana Morant. Esta decisión, que ha sido tomada sin darnos ninguna posibilidad de defendernos, demuestra que la venganza es el único interés que mueve a Diana Morant”, expone el concejal Pau Bosch en una publicación realizada hoy en las redes sociales, en las que incide que “nunca nos ha perdonado el hecho de no apoyar a su candidato en el proceso interno del PSOE para elegir al secretario provincial, a pesar de las amenazas y coacciones que recibimos”. “Sabíamos que apoyar a Carlos Bielsa iba a tener consecuencias, pero nunca imaginamos que una falsa acusación iba a desencadenar una cacería política, personal y mediática contra nuestro compañero Toni González y también contra nosotros, que desde el primer minuto le hemos mostrado nuestro apoyo sin fisuras”, agrega Bosch.

La expulsión de los concejales se produce en pleno proceso de desintegración de la, hasta ahora, potente agrupación de Almussafes. El sector que arropa a González asegura que más de 200 de los 360 militantes han dado el salto nuevo el proyecto político que impulsa el alcalde, aunque de momento no ha desvelado cuál será la marca con la que concurrirá a las próximas elecciones. La dirección del PSPV reconocía días atrás un número inferior de bajas, aunque ya elevado.

La publicación de Pau Bosch sobre la expulsión alude expresamente a ese trasvase de militantes y critica la demora de la gestora impuesta en la agrupación en propiciar la elección de un nuevo secretario general para que el colectivo recupere la normalidad. “Solo quiere liquidar la agrupación y que se vaya la mayor cantidad posible de afiliados y lo están consiguiendo”, señala el edil, que augura que el objetivo último es “expulsar a toda la militancia de Almussafes e imponer a su gente a dedo”.

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El PSOE gobierna en Almussafes con mayoría absoluta de 8 concejales en una corporación con 13 escaños. El grupo municipal cuenta con una edil independiente que también apoya al alcalde, según aseguran desde el entorno de Toni González.