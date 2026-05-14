El Gobierno desbloquea la reconstrucción del puente dañado por la dana en Llombai 19 meses después

Las máquinas han empezado a demoler el puente sobre el Magre en Llombai. La infraestructura quedó dañada por la dana del 29 de octubre de 2024 y, diecinueve meses después, por fin comienzan los trabajos para reconstruir de nuevo esta pasarela que conecta el municipio con una amplia zona agrícola, numerosas casas diseminadas y el monte público del Tello. El alcalde de Llombai, Ramón Gómez, se muestra satisfecho de que, al fin, vaya a ponerse solución a este problema que se arrastra desde la dana y que representa la última gran infraestructura pendiente de reparar en la población del Marquesat.

Las obras han obligado a cerrar los accesos al puente por el Camí del Roll, que estaba impracticable para vehículos pero que han seguido utilizando caminantes y ciclistas, muy frecuentes por esta zona, según informa el primer edil. Para acceder al otro margen del Magre, los vecinos deberán hacerlo a través de la CV-520 por Alfarb (tal y como lo han venido haciendo desde la dana quienes precisaban cruzar el río con coches o tractores, un trayecto de 3 kilómetros más que el paso a través del puente).

Las obras serán financiadas íntegramente por el Ministerio de Agricultura y tienen un presupuesto de 1.576.620,93 euros. La empresa TECOPSA es la encargada de realizar estos trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses. El alcalde confía en que los agricultores puedan beneficiarse de la reapertura del puente en la próxima campaña citrícola. Al otro lado del Magre, la mayoría de los campos están dedicados al cultivo de cítricos y caquis, así que el perjuicio para el sector agrícola local está siendo importante porque deben recorrer 3 kilómetros más y utilizar una carretera, la CV-520, con alta concentración de accidentes. Además, el acceso a esta zona de Llombai desde la carretera se realiza por una entrada que “no está habilitada y se puede convertir en un punto negro”. La obra también representará un gran beneficio para los vecinos que tienen segundas residencias al otro lado del Magre, una zona con muchas casitas de camino al Tello.

La avalancha de agua en octubre de 2024 dañó la estructura del puente, que va a ser demolido. / Levante-EMV

De acuerdo con el proyecto técnico de la obra, la nueva estructura prevista se compone de una batería de 21 celdas realizadas con marcos de 5 metros de longitud y 3 metros de altura y con una anchura de 6 metros. Estas celdas se colocarán adosadas entre ellas formando una estructura de paso sobre el río de 115,50 metros de longitud que se apoyará en una solera inferior de 40 cm de espesor, la misma longitud que la estructura y 8 metros de anchura en el sentido de las aguas, quedando centrada en el tramo del puente. Para realizar el puente se utilizará hormigón armado HA-30/B/20/XC2, con el que se construirá una solera sobre la que se colocará el conjunto de marcos machihembrados que, por sus dimensiones, se montarán mediante dos piezas en U unidas entre sí, una sobre otra para formar la superficie rectangular de paso. Las diferentes juntas entre los marcos se unirán exterior e interiormente mediante mortero impermeabilizante, describe el proyecto

Mayor capacidad de desagüe en el río

Las obras de demolición y construcción del puente del Magre a su paso por Llombai “permitirán ampliar considerablemente el caudal de agua en caso de fuertes avenidas”, ya que “ganamos unos 40 centímetros de altura y aumenta el paso de agua” en relación con la estructura anterior, comenta Gómez. La construcción del nuevo puente es un proyecto que estaba incluido en las obras de emergencia de la Conselleria de Agricultura, que comenzó a realizar estos trabajos con el acondicionamiento de los accesos al puente. No obstante, los ingenieros detectaron que la infraestructura no se podía arreglar, sino que se tenía que derribar y la conselleria indicó al Ayuntamiento de Llombai que carecía de presupuesto para acometer esta obra. A partir de ahí, el consistorio tuvo que buscar otras vías de financiación y esta búsqueda de fondos se zanjó con el compromiso del Ministerio de Agricultura, que aceptó el año pasado encargarse de la construcción, según explica Ramón Gómez. El lunes, los técnicos de la empresa y del ayuntamiento visitaron el puente para plantear el inicio de los trabajos, que han empezado este martes.

Tras la dana también se ha rehabilitado el badén sobre el río cerca de la carretera de Real, destrozado por el temporal Gloria y que contaba con proyecto de ejecución antes de la riada del 29 de octubre. De estas obras se ha hecho cargo la Conselleria de Agricultura y ya han sido completadas. Se ha construido una pasarela elevada sobre el lecho del río con una amplitud de 2 metros y una altura sobre el cauce de 1 metro.