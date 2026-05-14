Una fuga de agua "muy grave" en Alzira provocará esta tarde que se reduzca la presión en toda la red
La reducción del caudal que llega a las casas se producirá entre las 16 y las 18 horas
El ayuntamiento pide un uso responsable del agua
Una grave fuga de agua en la red Alzira, localizada en la calle Verge de la Murta, a la altura del supermercado Aldi, afectará a partir de las 16 horas al suministro en toda la ciudad. El ayuntamiento ha compartido un aviso de la empresa concesionaria en el que anuncia que, entre las 16 y as 18 horas, bajará la presión del agua en el toda la red, por lo que ha solicitado un uso responsable del servicio de agua mientras se repara el imprevisto.
La rotura en una conducción que transporta un gran caudal se ha producido esta mañana a primera hora, en torno a las 8,30, según ha comentado el concejal de Infraestructuras Públicas y Obras, Vicent de la Concepción, que ha señalado que se trata de una canalización importante, aunque no la principal que llega a Alzira desde el conocido como huerto de la aguas potables.
La empresa concesionaria trabaja desde ese momento en descubrir la fuga y, ya esta tarde, se dispone a reemplazar el tramo dañado, un trabajo que obliga a cortar el paso del agua, por lo que bajará la presión de forma temporal en toda la ciudad, ha explicado el edil.
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