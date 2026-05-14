La nueva lacra que indigna a los agricultores de Alzira: vertidos ilegales en campos y accesos

Los agricultores de Alzira se han encontrado con una nueva lacra de un tiempo a esta parte. Llegar a sus parcelas y prácticamente no poder acceder al tropezar con sacos de escombros, muebles y otros residuos que alguien ha abandonado de forma intencionada aprovechando la oscuridad de la noche. La práctica de abandonar residuos voluminosos junto a contenedores sin previo aviso, un auténtico quebradero de cabeza para los ayuntamientos, se ha extendido al término municipal y sin necesidad de que haya contenedores cerca. Cualquier parcela agrícola, en producción o no, puede ser víctima de estos vertidos.

Si el servicio de Policía Rural ya paralizó la semana pasada un vertido de escombros en la ribera del Xúquer, al interceptar un camión que circulaba por la partida Rumbau, y apenas un día después, la colaboración ciudadana aportaba información sobre otro vertido ilegal en el barranco de la Murta, en las últimas horas se han detectado nuevas situaciones similares que indignan a los agricultores.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Agricultura, Enrique Montalvá, ha señalado que la Policía Local y la Policía Rural han intensificado los controles en diferentes puntos del término municipal para erradicar estas conductas incívicas y que ya se han impuesto “sanciones muy severas”, que pueden llegar a los 3.000 euros.

El ayuntamiento advierte que habrá “tolerancia cero” con los infractores y que “cada vertido ilegal será perseguido, investigado y sancionado”. “La ciudad no puede continuar pagando las consecuencias de la irresponsabilidad de unos pocos”, señala el consistorio en un comunicado, en el que expone que la policía está inmersa en una campaña de operativos y vigilancia con el objetivo de acabar con los vertidos ilegales.

El comunicado detalla que gracias a la colaboración ciudadana se ha podido identificar y multar recientemente al conductor de una furgoneta que estaba depositando enseres de forma ilegal en un contenedor en l’Alquerieta. El ayuntamiento destaca que la implicación de los vecinos es clave para detectar estas conductas incívicas que perjudican la imagen de la ciudad y generan un importante coste económico para todos.

El concejal de Seguridad se ha mostrado taxativo: “No vamos a permitir este incivismo por parte de quien no cumple las reglas básicas de convivencia y respeto hacia al ciudad. Quien ensucie Alzira, lo pagará”.