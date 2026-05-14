El portero de Alzira Josep Martínez conquista el doblete con el Inter de Milán

El alzireño Josep Martínez ha logrado con el Inter de Milán el segundo título de su palmarés, el doblete del Calcio italiano y al contrario que el Scudetto (la Liga italiana), en el entorchado de la Coppa ha sido gran protagonista.

El veterano cancerbero suizo de 37 años Yann Sommer prácticamente no ha cedido la titularidad del conjunto nero-azzurro y ha jugado 42 partidos entre Lega y Champions, en 19 de los cuales ha quedado imbatido. Por ello, el entrenador rumano Cristian Chivu ha decidido alinear al alzireño en los partidos coperos para que no vuelva a pasar la temporada prácticamente en blanco -el año pasado jugó diez encuentros por lesión del suizo-, después de llegar al club milanés como indiscutible en el Genoa.

La confianza en el alzireño ha sido plena puesto que el técnico también lo alineó como titular en todas las rondas coperas y también tanto en la semifinal y la final en la que los interistas completaron un doblete, tras su victoria este miércoles por 0-2 contra el Lazio.

Josep empezó jugando en septiembre dos partidos de liga contra el Sasuolo, que ganó 2-1 y el Cagliari al que también venció 0-2. En octubre le llegó la tercera oportunidad con un amistoso contra el At. de Madrid que empataron a uno. El 3 de diciembre disputó los octavos de Coppa que vencieron 5-1 al Venezia y dos semanas después participó en las semifinales de la Supercoppa en Riad (Arabia Saudí). Los de Chivu empataron a uno contra el Bolonia y fueron eliminados en los penaltis por 3-2.

La siguiente oportunidad le llegó el 4 de febrero, en los cuartos de final coperos en los que eliminaron al Torino por 2-1. Un mes después disputó la ida de las semifinales en Como, donde empataron a cero contra el glamuroso equipo de Cesc Fàbregas. Cuatro días antes del partido de vuelta volvió a jugar en Lega con triunfo ante el Cagliari sin encajar ningún tanto. El 21 de abril, los discípulos de Chivu se clasificaron para la final al ganar la vuelta 3-2 al Como. Después de dos partidos más de liga en la suplencia, el míster rumano le volvió a dar una oportunidad en la competición de la regularidad, además contra el mismo rival al que se enfrentaría en la final de Copa, la Lazio en el Olímpico de Roma a la que ganaron 0-3. Solo cuatro días después, Chivu no se lo pensó y volvió a darle los 90 minutos al portero surgido del campo de la Venecia alzireña y cumplió bajo palos defendiendo, de nuevo en el Olímpico romano, el 0-2 que habían marcado en dos minutos (el 34 y 35) Marcus Thuram y Lautaro Martínez. Josep ha jugado todos los partidos completos.

Con los dos títulos bajo el brazo, Josep Martínez ha de decidir si continúa en el Inter o busca una salida para jugar más de los 20 partidos que ha disputado en dos años.