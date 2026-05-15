Un centro de creación contemporánea impulsa la 'reconstrucción cultural' tras la dana desde Albalat de la Ribera

La participación de la artista y coleccionista de Miami Andreina Fuentes (Nina Dotti) con una charla titulada “Una colección irreverente” ha abierto este miércoles las actividades del centro de creación contemporánea Plan B que, impulsado por la artista plástica de Albalat de la Ribera Rebeca Plana, y ubicado en esta misma localidad, pretende convertirse en un espacio de pensamiento crítico y de creación contemporánea en un contexto rural, orientado a la experimentación artística y al intercambio. El proyecto nace como una infraestructura cultural de resistencia y reconstrucción tras los efectos de la dana de octubre de 2024 y se gestiona junto a la Asociación de Artistas Visuales de València, Alicante y Castellón (Avvam) y con el apoyo de la Unión de Artistas Contemporáneos de España, VEGAP y otros agentes vinculados al ámbito cultural contemporáneo.

Más allá de la recuperación arquitectónica, Plan B plantea una reconstrucción cultural y simbólica desde el contexto rural, entendiendo el arte contemporáneo como herramienta de pensamiento, memoria y transformación colectiva.

A partir de esta línea de trabajo, el proyecto inicia un programa residencias destinado también a artistas afectados por la dana. Durante cinco años, distintos creadores convivirán y desarrollarán procesos de investigación y producción en Albalat de la Ribera, principalmente entre julio y octubre, articulando cada residencia alrededor de un concepto específico vinculado al territorio y la memoria local.

La primera residencia llevará por nombre “Rogèlia”, como homenaje a la mejor amiga de la abuela de Rebeca Plana. La siguiente residencia, “Sarrió”, estará vinculada a la música, composición sonora y prácticas performativas relacionadas con artistas afectados por la dana. Posteriormente llegarán otras líneas de investigación como “El Canyís”, centrada en escultura y materiales orgánicos y fungibles. “Fuster”… y otras temáticas vinculadas a la supervivencia tras la terrible riada.

Plan B articula redes con diferentes espacios y agentes culturales nacionales e internacionales, entre ellos, ArtsConnection Foundation (Miami), Fundación Carles Santos (Castelló) y cultural de Albalat de la Ribera, consolidando una estructura de colaboración entre distintos contextos de creación contemporánea.

La participación de Andreina Fuentes Angarita en el acto celebrado en la Casa del Bou ha marca el inicio de esta línea de trabajo vinculada a residencias, investigación y producción cultural contemporánea. Su práctica se sitúa entre el arte, el activismo y la curaduría, articulada a través de la colección Fuentes Angarita – ArtsConnection Foundation, un archivo internacional de más de mil obras centradas en cuestiones políticas, feministas y de identidad.

La inauguración oficial de Plan B está prevista para el próximo otoño. El proyecto ya trabaja con artistas visuales, músicos, arquitectos, escritores, comisarios, investigadores y pensadores contemporáneos que formarán parte de un programa internacional de investigación y creación vinculado al territorio.

Bajo el lema “Huirse es la salvación”, Plan B desarrollará su programa de residencias 2026–2027 como un eje transversal entre arte contemporáneo, pensamiento crítico, música, arquitectura y prácticas curatoriales.

El proyecto toma como punto de partida la obra de Jorge Luis Borges, especialmente su exploración de los límites, la identidad fragmentada y la posibilidad de encontrarse en el otro como extensión del propio yo. Las residencias de Plan B no se entienden como estancias aisladas, sino como un sistema continuo de investigación. Cada artista, curador, músico, arquitecto o investigador invitado trabajará desde la idea de límite: límite del lenguaje, del cuerpo, del espacio y de la propia disciplina. Durante el periodo 2026–2027, el programa reunirá perfiles vinculados a distintas disciplinas contemporáneas, generando un tejido de trabajo compartido donde lo individual se entiende siempre en relación con lo otro.

El proceso culminará a finales de 2027 con una exposición final en la Casa del Bou de Albalat de la Ribera, donde se presentarán los resultados, derivas y materiales generados durante el programa.