Cruz Roja imparte en Algemesí el primer taller de emergencias para empresas

La Cruz Roja imparte este sábado en Algemesí el primer taller de emergencias para empresas que tiene por objetivo ofrecer formación en el ámbito laboral de modo que sepan responder a cualquier tipo de situación crítica. El curso ofrece conocimiento y herramientas para afrontar emergencias con mayor eficacia. Más de 50 empresas se han inscrito en este taller que se impartirá en el salón de actos de la Copal entre las 9 y las 14 horas.

Fuentes de Cruz Roja destacan que con esta iniciativa las empresas ahondarán en la seguridad de su organización, en la de sus recursos humanos y, por tanto, mejorarán la confianza tanto en el entorno laboral como en el ámbito familiar sobre cómo responder en caso de emergencia tipo dana -Algemesí fue un municipio muy castigado por la riada de octubre de 2024- o de cualquier otra índole.

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A las empresas que asistan se les hará entrega de una mochila kit de emergencia con materiales y manuales con información de interés para mejorar su respuesta ante cualquier situación de peligro generalizada.